Počítač, internet, čtečka. Nic nedělá Ludmile Záděrové v jejích 97 letech problém.

Důležité je nepoddávat se

Důkazem toho, že pro mnohé z nás je věk pouze číslo, je Ludmila Záděrová z pražského Radotína. V dubnu oslaví 97 let a i v tomto věku si dokáže život užívat plnými doušky.

»Důležité je nepoddávat se. Když se ohlédnu za svým životem, tak se mi chce říct podle Boženy Němcové ‚Šťastná to žena‘,« odpověděla paní Záděrová na dotaz, jak je se svým životem spokojena. Přitom je pravdou, že ne vždy to měla lehké. Válku prožila v Hodoníně na Moravě, kde vyrůstala se svojí maminkou, protože táta jí zemřel, když mu bylo třicet let. »Nebylo to vždy lehké, ale maminka měla práci, a tak jsme nestrádaly,« zavzpomínala paní Záděrová. Naopak každý pátek, když zaměstnanci tamní tabačky »brali«, maminka, která aktivně pracovala v odborech i v KSČ, vybírala na potřebné. Není proto divu, že byla vzorem pro svoji dceru, která se rovněž začala politicky angažovat a v květnu 1945 vstoupila do Komunistické strany Československa. Bezesporu tak paní Záděrová patří mezi nejen nejstarší, ale také nejdéle působící členky strany. »Svého vstupu do partaje jsem nikdy nelitovala, neznamená to ale, že bych se vším, co se dělo, souhlasila. Na to, že bych to řešila vystoupením ze strany, jsem ale nikdy nepomyslela,« razantně potvrdila paní Záděrová.

Členská legitimace KSČ podepsaná K. Gottwaldem a R. Slánským.

Dnes si už život spokojeně užívá v domku, z jehož oken má krásný výhled nejen na Radotín, ale i na Zbraslavský zámeček. »Těším se na jaro, až si budu moci sednout do zahrady a číst,« řekla paní Záděrová a pyšně nám ukázala čtečku, kterou dostala od svých vnoučat. Technika vůbec nedělá paní Záděrové problémy. »Ráda čtu, a když něčemu nerozumím, tak si to vygooglím,« dodala. Zároveň se však přiznala také k tomu, že počítač jí neslouží pouze k rozšiřování obzorů, ale ráda si na něm zahraje také hry.

Recept na dlouhověkost Ludmila Záděrová nemá. Denně si dopřeje štamprli bylinkového likéru a jednou týdně nepohrdne ani pivem.

Žádné speciální přání do dalších let nemá. »Co bych si ještě mohla přát? Kromě zdraví pro mé blízké si skutečně přeji už jen mír pro všechny lidi, aby byli šťastni a spokojeni,« dodala jubilantka, které k nadcházejícím narozeninám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti.

(jad)

FOTO – archiv autorky