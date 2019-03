Dostane Nobela šestnáctka?

Šestnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová byla nominována na Nobelovu cenu za mír. Školačka inspirovala v posledních měsících celosvětovou studentskou kampaň, která má přimět politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. V rámci kampaně budou studenti stávkovat napříč planetou.

Alfred Nobel. FOTO - wikipedia commons

Na Nobelovu cenu za mír navrhli Thunbergovou tři norští poslanci ze Socialistické levicové strany. »Nominovali jsme Gretu, protože klimatická hrozba je možná jednou z nejvýznamnějších příčin válek a konfliktů,« řekl poslanec Freddy André Övstegard norskému listu Verdens Gang. »Masivní hnutí, které Greta spustila, je velmi důležitým příspěvkem ke světovému míru,« dodal.

Greta Thunbergová se vloni v srpnu rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek.

V prosinci 2018 promluvila švédská školačka na klimatické konferenci OSN v polských Katovicích, v lednu pak přednesla projev na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. V obou případech kritizovala politiky za nedostatečnou reakci na klimatické změny a žádala je o rozhodnější kroky na ochranu životního prostředí.

Thunbergová rovněž vyzývala další studenty, aby následovali jejího příkladu a připojili se k jejím pátečním stávkám. Hnutí se postupně rozšířilo za hranice Švédska do dalších evropských států. Očekává se dosud nejrozsáhlejší stávka, do níž by se měli zapojit studenti z více než stovky zemí, včetně České republiky.

Na letošní Nobelovu cenu bylo podle ČTK nominováno 301 kandidátů, z toho 223 jednotlivců a 78 organizací, uvedly oficiální stránky Nobelových cen nobelprize.org. Jedná se o čtvrtý nejvyšší počet v historii. Nejvíce, 376 kandidátů, bylo navrženo v roce 2016.

(rj)