Ilustrační FOTO - Pixabay

Zneužívali i podřízení Jana Pavla II.

Polské katolické církvi bylo od začátku 90. let minulého století do poloviny loňského roku nahlášeno 382 případů sexuálního zneužívání dětí duchovními.

Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnila polská biskupská konference. Představitelé katolické církve, k níž se hlásí až 90 % Poláků, připouštěli, že se takové případy stávají, ale doposud nezveřejnili jejich počet. Potvrzenými sexuálními oběťmi duchovních se od začátku 90. let stalo téměř 200 dětí mladších 15 let.

Papež František podle ČTK nedávno na závěr vatikánského summitu o ochraně nezletilých označil duchovní zneužívající děti za nástroje satana. Katolická církev bude podle něj tomuto jevu »s nejvyšší vážností« čelit a děti ochrání.

(rom)