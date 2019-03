Antonio Tajani. FOTO - wikimedia commons

Šéf EP hájí Mussoliniho. GUE/NGL chce jeho hlavu

Levicová frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu cítí velký šok a rozhořčení nad prohlášeními předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho v italském rádiu a žádá jeho rezignaci.

V jasném pokusu o normalizaci fašismu řekl Tajani následující: »Mussolini učinil před válkou pozitivní kroky. Až do války a spojenectví s Hitlerem, až do rasových zákonů, kromě dramatického atentátu na Giacoma Matteottiho, udělal Mussolini dobré věci, jako je například infrastruktura. Musíte být upřímní.«

Fašistický režim v Itálii byla přitom tragédie, která se rozšířila po celém světě a vyvrcholila ve světovou válku, jež zabila stovky milionů lidí s nebývalou zkázou.

Benito Mussolini vyhladil italský parlament na začátku jeho režimu, a jeho rozkazy zabít nebo uvěznit politické oponenty zasáhly i vůdce socialistů Matteottiho, zavražděného v roce 1924, a Antonia Gramsciho, který byl uvězněn v roce 1927.

Tajaniho prohlášení jsou pobuřující a naprosto nepřijatelná. Jak se může někdo, kdo představuje hlavní demokratickou instituci v EU, uchýlit ke stejným sloganům, které fašisté a krajní pravice od konce války používají k ospravedlnění Mussoliniho režimu?!

GUE/NGL (jejíž součástí jsou i europoslanci KSČM) proto požaduje okamžitou rezignaci Tajaniho. Evropa nyní zažívá tvrdý boj proti extrémně pravicovým a otevřeně neofašistickým organizacím.

Její parlament podle GUE/NGL proto nemůže být zastoupen prezidentem, který sám toleruje fašistického iniciátora!

Tajani není jediný

Vyzdvihnutím »pozitivních« skutků italského fašistického diktátora ze strany Tajaniho se zabývala i ČTK. Ta informovala, že několik vlivných europoslanců během bouřlivé debaty Tajaniho vyzvalo, aby vzal svá slova zpět, nebo aby odstoupil.

»Mussolini postavil silnice, mosty, domy, sportoviště. Zvelebil tolik částí naší Itálie,« prohlásil poněkud absurdně Tajani, když oceňoval naprosté samozřejmosti, které zařizují představitelé všech režimů. »Obecně nepovažuji jeho vládu za pozitivní. Ale nějaké věci se udělaly,« pokračoval v podivném tónu Tajani, který s bývalým kontroverzním premiérem-miliardářem Silviem Berlusconim spoluzaložil stranu »Vzhůru, Itálie«.

Třebaže se Tajani po první vlně nevole hájil tím, že kritici jeho vystoupení v rozhlase využívají v jeho neprospěch, hashtag #Tajani patřil v Itálii na sociálních sítích k těm nejvíce sdíleným. Na jednom z příspěvků se objevila sklenice se slanou vodou a komentářem: »V této sklenici je i pitná voda«.

»Výroky předsedy Evropského parlamentu jsou nedůstojné a zcela nepřijatelné. Antonio Tajani musí své výroky, kterými banalizoval fašismus, odvolat, anebo odstoupit z předsednictví Evropského parlamentu,« konstatovala spolupředsedkyně evropských Zelených Franziska »Ska« Kellerová. Obdobné prohlášení jejího kolegy Philippa Lambertse následoval bouřlivý potlesk. Omluvu žádali i někteří Tajaniho spolustraníci. Patrně v důsledku této výzvy se nakonec Tajani »jako přesvědčený antifašista« omluvil. Do jaké míry je tato omluva relevantní, zůstává však otázkou. Tajani v minulosti nechvalně proslul kontroverzními výroky na adresu Romů či výroky z kategorie historického revizionismu, které kritizovaly Slovinsko a Chorvatsko.

Tajaniho proto rovnou vyzvala k rezignaci Gabi Zimmer (GUE/NGL). EP podle ní nemůže předsedat člověk, který o Mussolinim hovoří, jako by se jen stal fašistou v určitém okamžiku.

Mussoliniho opakovaně cituje i nynější italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini. Deník La Repubblica jako příklad uvádí slogany »Kdo se zastaví, je ztracen« nebo »Tolik nepřátel, taková čest«.

Návrat fašismu

Italský novinář Paolo Berizzi ve své knize Nazi Italia razí tezi, že fašismus v Itálii nabral za posledních 15 let na síle, ale ve skutečnosti vlastně nikdy na síle neztratil. »Nejprve k tomu nedozrál čas a fašisté se styděli sebe samotné takto definovat a otevřeně se projevovat. Dnes už čas dozrál a skuteční fašisté se beze studu projevují. Politická a veřejná rozprava fašismem nasákla: za 'normální' se považuje to, co normální není. Fašismus se stal legitimním. Odpadly předsudky s ním spojené,« shrnul Berizzi závěry své knihy.

Berizimu bývá přisuzován původ slova »fascioleghismo«, novotvaru, který se skládá z italského slova pro fašismus a názvu vládní strany Liga. »Je to nová tvář Ligy, kdysi autonomistické a protifašistické strany, která se s nástupem Salviniho stala pravým opakem. Nyní to je nacionalistická strana hlásající svrchovanost (Itálie), spojila se s fašisty, legitimizovala je a do vlády vnáší jejich hesla (počínaje sloganem 'Italové především'),« vysvětlil ČTK novotvar italský novinář.

