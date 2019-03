Senzační postup Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy

Fotbalisté pražské Slavie si po 19 letech zahrají v pohárech čtvrtfinále. V domácí odvetě osmifinále Evropské ligy po senzačním obratu porazili nejúspěšnější tým soutěže Sevillu 4:3 po prodloužení a po venkovní remíze 2:2 slaví nečekaný postup.

Skóre v Edenu otevřel ve 14. minutě domácí Michael Ngadeu, na jehož gól odpověděl ještě do pauzy z penalty Wissam Ben Yedder. Z dalšího pokutového kopu poslal slávisty v 46. minutě do vedení Tomáš Souček, ale za chvíli opět srovnal Munir El Haddadi.

V prodloužení otočil stav střídající Franco Vázquez, ale pak lídr české ligy předvedl velký obrat. Ve 102. minutě srovnal střídající Mick van Buren a v předposlední minutě dotlačil míč do sítě Ibrahim Traoré.

Soupeře pro čtvrtfinále určí Slavii páteční los v Nyonu. Červenobílí došli v pohárech tak daleko poprvé od sezony 1999/2000, kdy v Poháru UEFA vypadli s Leedsem. Jejich maximem je semifinále z roku 1996. Z českých klubů naposledy hrála před třemi lety čtvrtfinále Evropské ligy Sparta.

V sestavě Sevilly nechyběl český brankář Tomáš Vaclík, který doléčil zranění, kvůli němuž musel střídat v úvodním duelu před týdnem. Slávistům scházel kvůli kartám pravý bek Coufal. Trenér Pražanů Trpišovský vsadil na tři stopery a s bráněním na straně výrazně pomáhal Masopust.

Jako první zahrozil levý záložník hostů Promes, jehož střelu v osmé minutě vytáhl Kolář. Ve 14. minutě udeřilo na druhé straně. Po Stochově rohu vrátil míč Škoda a důrazný Ngadeu jej na dlouhou nohu doklepl do sítě. Kamerunský stoper se trefil poprvé od května.

Sevilla byla zaskočená. Až v 31. minutě vystřelil Promes a tečovaná rána se snesla na břevno. Hosté i tak ještě do pauzy srovnali. Kúdela ve 43. minutě pouštěl míč na Koláře, k nákopu se však dostal Promes a gólman Pražanů jej fauloval. Z pokutového kopu se prosadil Ben Yedder a Slavia až v pátém domácím duelu této sezony Evropské ligy inkasovala.

Červenobílí si hned po pauze vzali vedení zpět. Bořil se osm sekund po startu druhé půle protlačil před Navase, upadl a rozhodčí Kulbakov nařídil penaltu i pro domácí. Souček nezaváhal a nedal Vaclíkovi šanci.

Sevilla však brzy opět srovnala. Po rohu se za vápnem v 54. minutě opřel do míče El Haddadi a předvedl ukázkový volej pod břevno. Za španělský tým vstřelili úvodní dvě branky stejní hráči jako v Seville.

V 85. minutě mohli hosté otočit stav. Po přímém kopu vrátil míč před branku Gómez a hlavičku Ben Yeddera skvěle vytáhl Kolář. Zápas tak dospěl do prodloužení a v jeho osmé minutě Sevilla obrátila skóre. Na Promesův centr si naběhl střídající Vázquez a hlavičkou překonal Koláře.

Pražané v tu chvíli potřebovali k postupu dát dva góly a jednoho se dočkali ještě do konce první části prodloužení, když se po pěkné kombinaci trefil k zadní tyči další střídající hráč Van Buren.

V druhé části prodloužení se Pražané vybičovali k heroickému výkonu a dostali s pěti prvenstvími nejúspěšnější tým soutěže pod mohutný tlak. V předposlední minutě se jim nakonec povedlo doslova dotlačit míč do sítě, když po obrovském závaru střílel Traoré a Kjaer si srazil míč za čáru.

Hlasy po utkání:

Tomáš Souček (záložník Slavie): »Je to prostě obrovská euforie. Tento zápas si budeme pamatovat do konce života. Byl to těžký úkol muset dát dva góly v prodloužení proti tak silnému soupeři. Ale my jsme ani na chvilku nepřestali věřit a dokázali jsme to. Byla to těžká práce, ale hodně nám pomohl třetí gól. Myslím, že rozhodujícím momentem bylo, když se Sevilla začala strachovat o výsledek a bránit.«

Pablo Machín (trenér Sevilly): »Byl to svým způsobem šílený zápas. My jsme byli přesvědčeni o tom, že když vstřelíme tři góly, máme obrovskou šanci na postup, že tím máme prakticky zajištěný postup. Bohužel Slavia dala čtyři góly, takže obrovská smůla pro nás. Rozhodně jsme si za stavu 3:2 pro nás v prodloužení nemysleli, že bychom měli cokoli vyhráno. Ve fotbale není nic vyhráno, dokud nezazní hvizd rozhodčího. Všechno rozhodla jedna minuta, v tu chvíli po inkasovaném gólu všechny naše naděje padly. To je chvíle, na kterou ještě mnoho let nezapomeneme. Slavia se velmi dobře přizpůsobila naší hře, postavila tři střední záložníky, dobře reagovala na naši hru. Hrálo se hodně na polovině Slavie, ale Slavia do toho šla hodně důrazně a fyzicky. Tím pádem se jí podařilo v závěru nás uzavřít v okolí naší branky. Měli jsme být efektivnější v prvním zápase v Seville. Kdybychom tam byli efektivnější, nemuseli jsme hrát o postup tady.«

Tomáš Vaclík (brankář Sevilly): »Je těžké k tomu cokoliv říct. Získali jsme v prodloužení skvělou výhodu, ale bohužel jsme ji nevyužili. Slavia dala dva góly a jde dál. Můžu jí jen pogratulovat.«

Slavia Praha - Sevilla FC 4:3 po prodl. (2:2, 1:1)

Branky: 14. Ngadeu, 46. Souček z pen., 102. Van Buren, 119. Traoré - 44. Ben Yedder z pen., 54. El Haddadi, 98. F. Vázquez. Rozhodčí: Kulbakov - Žuk, Masljanko - Sčerbakov, Dmitrijev (všichni Běl.). ŽK: Kolář, Král, Olayinka, Souček - F. Vázquez. Diváci: 19.020. První zápas: 2:2.

Slavia: Kolář - Masopust (90. Zmrhal), Kúdela, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Traoré, Stoch (92. Van Buren), Král (106. Frydrych) - Škoda (77. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

Sevilla: Vaclík - Carrico, Kjaer, Gómez - Navas, Mesa (74. Gonalons), Sarabia (80. Silva), Banega, Promes - Ben Yedder (104. Rog), El Haddadi (90. F. Vázquez). Trenér: Machín.

(čtk)