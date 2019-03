Ilustrační FOTO - pixabay

Nová brněnská koalice nelení, ale…

Nová brněnská koalice má za sebou prvních sto dní své vlády. Chlubí se plněnými předvolební sliby.

»Za prvních sto dní se nám podařilo zřídit pracovní skupinu koordinující dopravní stavby a uzavírky. Jako město přihlížíme při soutěžení dopravních staveb k rychlosti a kvalitě odvedené práce. V Brně už také konečně funguje celotýdenní terénní pečovatelská sociální služba. K našemu dotačnímu programu na podporu přípravy jídel pro děti s bezlepkovou, bezlaktózovou či jinou dietou se poprvé přidaly i jídelny mateřských škol. Do projektu družstevního bydlení se nám přihlásilo 713 uchazečů, pro které jsme vyčlenili tři lokality, ve kterých se budou stavět družstevní byty,« uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj ve skluzu je snad jen slíbená výsadba keřů a zeleně nebo dotace na nádrže na zachycování dešťové vody.

»Finalizujeme nastavení dotačního programu na nádrže na dešťovou vodu, kterými podpoříme fungující státní program. Dotačně podpoříme výstavbu zelených střech. Oba dotační programy brzy představíme veřejnosti a spustíme je v červnu. Mapujeme také lokality vhodné pro výsadbu nové zeleně. Na konci června budeme mít hotovou studii opatření proti klimatickým změnám včetně ozelenění ulic podél komunikací,« dodal Hladík.

Koalice také připravuje balík změn upravujících rezidentní parkování a rozšíření služeb přepravujících seniory. »Intenzivně pracujeme na úpravě rezidentního parkování, tak aby tady město bylo v noci pro rezidenty a přes den pro všechny ostatní Brňany. Systém parkování ve městě musí být mnohem přehlednější a přívětivější pro zdravotně tělesně postižené. Také jsme zahájili jednání o rozšíření systému přepravy seniorů. V současnosti máme čtyři vozidla služby Senior bus, ale především v ranních a dopoledních hodinách nedokážeme přepravit v průměru 12 zájemců denně. Proto chceme do tohoto systému zapojit vozidla pečovatelské služby, která jsou vyhrazena pro rozvoz obědů, což by nám pomohlo uspokojit vysokou ranní poptávku, nejčastěji k lékaři, do obchodních domů nebo k ošetření hrobů na hřbitovech,« upřesnil Hladík.

K jeho sebechvále a údajným zásluhám lidovců vyslovili výhrady brněnští komunisté. Předseda Městského výboru KSČM Martin Říha konkretizoval: »Není zlato vše, co se třpytí! Plánů má současná koalice hodně. Uvidíme, co se jí podaří uskutečnit. Těší nás, že koaliční zastupitelé chtějí realizovat mnoho z našeho volebního programu. Je vidět, že i když jsme se do zastupitelstva města Brna nedostali, mělo smysl představovat náš volební program, který převzali naši političtí konkurenti.«

Rezignace na ambiciózní rozvoj města

Také hnutí ANO sdělilo médiím svůj názor, že nová koalice na brněnském magistrátu (ve složení ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS) za 100 dní od počátku své vlády neudělala takřka nic.

»Nad mnohými zásadními projekty, které jsme v předešlé době nastartovali, se vznášejí pochybnosti a nejistota jejich realizace. Ohlášené změny, které nová koalice postupně zavádí, vracejí město Brno o desítky let zpět. Projekty, které se podařilo v předcházejících čtyřech letech uskutečňovat v praxi, se postupně zakládají do šuplíků kanceláří Magistrátu města Brna,« posteskl si bývalý brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Janáčkovo kulturní centrum – podle exprimátora Vokřála a jeho bývalého investičního náměstka Richarda Mrázka nelze pokračovat v užití původního územního rozhodnutí tak, jak je v plánu architekta Joby. »Chceme vědět, jak se chce vedení města vrátit k původnímu plánu, což z logiky věci nelze. Pro pokračování stavby musí vyřešit technické problémy a změnu technologií z důvodu hmotnosti do suterénu, kde jsou již hotovy podzemní garáže. Zásadní je vyřešit majetkoprávní vypořádání trafostanice sousedního hotelu International, kterou minulá koalice připravila k řešení, avšak nynější koalice s touto záležitostí nic nedělá,« řekl Mrázek.

Hala pro Kometu – Na základě loňského Memoranda o spolupráci na výstavbě nové multifunkční haly mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem, Kometou Group a Veletrhy Brno měla v těch dnech začít stavba nové multifunkční haly na místě dosavadního vysloužilého Velodromu. Nové vedení města nečekaně přišlo s názorem, že víceúčelová hala se do prostoru, který vznikne zbouráním Velodromu, nevejde a vyhlásilo, že ji bude stavět na výstavišti za kruhovým pavilonem Z. »Toto rozhodnutí znamená, že plánované spolupořadatelství MS v ledním hokeji v roce 2024 je pro město Brno zřejmě nereálné. A že nové vedení města rezignovalo na projekt výstavby nového velodromu na jihu Brna,« uvedl exprimátor.

Atletická hala Kampus – je další velký otazník. Minulé vedení radnice tuto stavbu připravilo a vysoutěžilo. Nyní se zdá, že současné vedení města dosud nemá zajištěné financování díla ze státních prostředků.

Tramvajová trať na Kampus a přeložení tramvaje do Plotní – Pokud jde o prodloužení tramvajové trati z Osové ulice k univerzitnímu kampusu Bohunice, vedení města není schopno vyřídit přidělení dotace od Ministerstva dopravy ČR. Také přeložka tramvajové trati do ulice Plotní se zpožďuje. Představitelé města nebyli schopni uzavřít včas smlouvy se správci sítí, aby dílo v ulicích Dornych a Plotní skončilo dle harmonogramu.

Rezidentní parkování – Od loňského podzimu slyší Brňané populistická prohlášení o zrušení nebo zlepšení fungování rezidentního parkování. Nová koalice neudělala v této záležitosti za 100 dní své vlády fakticky nic. Bezvýslednými právními tahanicemi s podnikatelem Liborem Procházkou si vysloužila nové žaloby na město s požadavkem dalších 23 milionů korun. »Tímto krokem je ohrožena ekonomika města. Dává signál fanouškům, že současné vedení Brna nový fotbalový stadion nechce. Vždy jsem se snažil o vypořádání této dlouholeté kauzy a činil jsem kroky tak, aby šly naproti spolku Věříme Zbrojovce a ve prospěch města Brna,« dodal Vokřál.

Opoziční brněnští komunisté k tomu konstatovali, že v mnoha názorech se se zastupiteli za ANO shodnou. »I my jsme představili náš názor v tiskové zprávě po sto dnech hájení (jak již Haló noviny informovaly). Mnoho pozitivního ve výsledcích činnosti současné vlády na brněnském magistrátu se ale nenajde. Hodnocení necháme raději na voličích-občanech města,« doplnil Říha

