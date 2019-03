FOTO - Roman BLAŠKO

Proti zapomínání a přepisování dějin!

Připomenout nejtemnější kapitolu českých dějin i protestovat proti překrucování historie přišla zhruba stovka občanů k pomníku na budově neblaze proslulé pražské »pečkárny«, kde v době německé okupace sídlilo gestapo a byly umučeny stovky českých vlastenců.

»Pokusy o přepisování historie zažíváme v naší zemi od roku 1990 nepřetržitě. Viděli jsme je loni, při výročí Mnichovské zrady, vidíme je i dnes, kdy si připomínáme 80 let od okupace českých zemí nacistickým Německem,« řekl na shromáždění předseda ÚV KSČM a 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip. »Stačí si povšimnout, jak veřejnoprávní, ale i jiná média z některých výročí něco vynechávají, u jiných něco dehonestují, jindy něco nadsazují. Bagatelizaci 360 000 československých obětí nacistické okupace ale nepřipustíme,« zdůraznil Filip. Podle něj je smutné, že se k podobným manipulacím s dějinnou pravdou uchylují i někteří ústavní činitelé a představitelé samosprávy.

»I když se našlo vždy hodně těch, kteří chtěli pokořit náš národ, vždy se také našlo mnoho takových, kdo dokázali oponovat. Věřím, že i do budoucna se vždy takový najdou,« řekl předseda ÚV KSČM. Poté přečetl shromážděným prohlášení připravené ústředním výborem strany (uvádíme níže na stránce), a ti ho potleskem schválili i jako prohlášení své.

O manipulaci s dějinami hovořila i vedoucí eurokandidátky »KSČM – Česká levice společně!« Kateřina Konečná. »Stále více se na události z před osmdesáti let zapomíná. Stále více lidí hovoří o Protektorátu Čechy a Morava jako o místu, kde Češi žili v závětří, které bylo oázou klidu. Takovou interpretaci však může vyslovit jen ignorant či nepřítel českého národa, který se snaží zamlčet sudeťácké zločiny,« uvedla Konečná. Slíbila též, že ona i KSČM budou důsledně požadovat, aby na českých školách byla vyučována dějinná pravda, aby byli oceňováni všichni odbojáři, bez rozdílu politické příslušnosti, aby nebyla zamlčována rozhodující úloha Rudé armády na osvobození československého území. »Budeme také bojovat proti odstraňování pomníků rudoarmějců a proti všem lžím o sudetoněmecké otázce,« prohlásila Konečná na shromáždění organizovaném pražským krajským výborem a moderovaném jeho předsedkyní Martou Semelovou.

Podle Konečné je poselství 15. března velmi aktuální. »V Evropě znovu narůstá hrozba fašismu. Chceme se jí v Evropském parlamentu tvrdě bránit,« řekla a jako příklad zneklidňujících jevů uvedla rozhovor předsedy Evropského parlamentu pro italská média, v němž bagatelizoval podíl fašistického diktátora Benita Mussoliniho na rozpoutání druhé světové války. Za nepřijatelné označila též pochody oslavující nacistické veterány v Pobaltí i jinde.

Na shromáždění vystoupil i místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek. I on se pozastavil nad tím, jak si temné výročí 15. března 1939 připomínají některá média. »Z médií slyšíme nepravdy a snahy o překrucování historie. K největším lžím patří, že existoval nějaký samostatný Protektorát Čechy a Morava, kde si Češi mohli o lecčems rozhodovat sami. Nic takového není pravda. Takzvaný protektorát byl součástí Třetí říše,« uvedl Kulfánek.

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič zase zdůraznil, že to byli slovanské národy, k nimž Češi patří, které nesly hlavní tíhu boje s německým nacismem. »Je varovným signálem, že si někteří čeští politici připomínají některá mnohem méně významná výročí více. Před několika dny jsme to viděli u výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Bylo nám přitom ze všech stran opakováno, že díky našemu členství v NATO nás nic podobného jako 15. březen 1939 nemůže znovu potkat. Opak je ovšem pravdou. Od druhé světové války proběhlo bezpočet Mnichovů, malých i velkých,« varoval Grospič a dodal, že fašismus je v Evropě na vzestupu a znovu ohrožuje slovanské národy tak jako před 80 lety.

Akci u pečkárny letos podpořila i Strana demokratického socialismu, za níž promluvil Lubomír Lédl. I on připomněl nedávné výročí vstupu do NATO a »freneticky trapné« oslavy s ním spojené. »I před 80 lety vypadalo naše spojenecké ukotvení neprůstřelně. Přesto přišla mnichovská dohoda. A když Hitler tuto dohodu za půl roku roztrhal okupací českých zemí, naši bývalí spojenci ani nepípli. Přesněji trochu pípli, ale bylo je sotva slyšet. Proto si prosím pamatujme, že velmoci potřebují malé státy jen do té doby, dokud se jim to hodí,« podotkl Lédl.

