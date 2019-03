Petříček rozdával medaile

Dělat 20 let stafáž jestřábům v Severoatlantickém paktu, který se navzdory zdravému rozumu rozšiřuje a tím provokuje jadernou velmoc - tak to je hodno vyznamenání. Jedno takové Za zásluhy o diplomacii předával v úterý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Sestava, kterou si vybral nebo mu někdo vybral, je opravdu excelentní. Šlo o někdejší politiky a diplomaty, kteří se prý zasloužili o členství ČR v Alianci.

Jsou to: Madeleine Albrightová - její jméno, resp. činy, hovoří za vše. Pražská rodačka byla silnou zastánkyní přijetí někdejších členů Varšavské smlouvy do NATO. Při přebírání metálu měla říci, že výročí rozšíření NATO je příležitostí oslavit jeho úspěchy. Jeden takový »úspěch« si budeme připomínat před srbskou ambasádou v Praze 24. března (20 let od bombardování Jugoslávie).

George Robertson a Javier Solana, bývalí generální tajemníci NATO. Bývalí ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a Karel Schwarzenberg (lobbující za odtržení Kosova od Srbska) a ministr obrany Vladimír Vetchý (který podle svědectví exministra Davida hlasoval pro přelety bombardérů letících na Jugoslávii). Pak »dobří známí«, také ministři obrany Alexandr Vondra (agilní US-radarista) a přítel Václava Havla Luboš Dobrovský. Medaili obdrželi také někdejší náčelníci generálního štábu Jiří Nekvasil a Jiří Šedivý, i exvelvyslanec v USA Michael Žantovský. Inu, vrána k vráně sedla.

Přemýšlím však, jaké pohnutky vedly někdejšího sociálnědemokratického ministra zahraničí Jana Kavana k tomu, aby ocenění z Petříčkových rukou přijal také. Ano, byl to on, kdo předal vstupní protokoly Albrightové, když jsme byli do NATO vstoupeni. Ale od té doby se už ve světě a Evropě událo mnohé. Jan Kavan, kterého si velmi vážím, nesouhlasí s vojenskými akty Aliance konanými v rozporu s Radou bezpečnosti OSN. Proč tedy přijal?

Monika HOŘENÍ