Ten generál měl pravdu

Vloudila se chyba do oslavného vysílání České televize. Poslední žijící letec z druhé světové války namísto výzvy ještě k většímu nasazení našich vojáků, tedy vojáků Armády ČR, v Afghánistánu - v rozporu s požadavkem prezidenta Zemana, abychom navýšili počet zdejších vojáků - nás veřejně varoval. Ta tamní válka nevede, jak říkal, nikam. V souladu s přesvědčením většiny obyvatel naší země. Měli bychom, alespoň podle něj, se odsud stáhnout. Proto v dalších vysíláních generálský pamětník z obrazovek vymizel.

Stejným tématem, kterým nás mainstreamová média oblažovala, bylo »přiznání«, generála Šándora, že to byl on, kdo se vlastně s ministryní Albrightovou přičinil o tehdejší přijetí do paktu, tedy inspirátor, iniciátor. Něco podobného jsme slýchávali od hudebníka Kocába, když hovořil o tom, jak právě on způsobil, že »ruská vojska« se stáhla z naší země. Prý byl i u výběru Havla za prezidenta republiky. Kdyby se takto chlubil tehdejší premiér Čalfa, mohlo na tom být kousíček pravdy, ale opravdu jen kousíček. Ten »hlavní přímluvce« seděl v Kremlu a jmenoval se Gorbačov, a ne za Kocábem, ale za Gorbačovem do Moskvy spěchal potenciální kandidát Václav Havel.

Je ovšem výročí našeho skvělého vstupu do NATO, po němž hned vzápětí letadla Aliance začala v rámci »humanitárného bombardování« zabíjet srbské civilisty. U toho jsme byli. I my, tedy naši tehdejší zástupci pro to museli zvednout ruku. Museli, skutečně museli, pane generále Šedivý, který jste v této souvislosti pohaněl předlistopadové seskupení, v němž podle vás se svobodně nemohlo diskutovat a v němž jste jako vyšší důstojník také sloužil. A že bychom o onom bombardování diskutovali v novém společenství, si nepamatuji, i když člověk zezdola vědět všechno nemusí. Ostatně tehdejší premiér Zeman, dnes prezident republiky, nám to přiznal v nesmělém pokusu o ospravedlnění »u Soukupa na Barrandově«. Prý »jako noví« jsme se nemohli postavit proti ostatním členských zemí, váhali jsme, váhali, a proto svůj souhlas jsme dali jako poslední z řady.

Bomby pak padaly na Varfarinský most, na nemocnici v Bělehradě, na elektrárny a další objekty, přičemž před tím prý byly zničeny radiolokátory Tamara nebo jiné systémy, které by umožnily NATO vraždit, a tak zabránily, aby smrtonosná letadla nebyla sestřelena.

Vím, že to, co píši, nijak nemohlo ovlivnit show kolem dvacetiletí, slavnostní obědy a večeře potentátů shromážděných v úterý v Praze, výstavy a výstavičky, které mají veřejnosti představit »mírové cíle« Aliance, ani to, jak různí najatí diskutéři s diplomatickými pasy či výložkami vysokých důstojníků a různých tzv. demokratů nás automaticky převádějí v našem myšlení na další důvod našeho členství, tedy na hrozbu Ruskem. Lid chce být klamán. Klamou ho tedy. Jen aby zdůvodnili další případné »humanitární bombardování«, které se možná už rodí na stolech plánovačů v centrále Severoatlantické aliance anebo přímo v jedné teroristy nezasažených kancelářích Pentagonu.

Všichni by si však měli uvědomit, že ten generál, který kritizoval naši angažovanost v Afghánistánu, měl, nejen pokud jde o Afghánistán, pravdu.

Jaroslav KOJZAR