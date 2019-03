Pochod Fridays for future v Praze. FOTO - Arťom Korjagin

Studenti ve stávce za klima: Budoucnost je teď!

Desítky tisíc studentů a jejich dospělých podporovatelů dnes po celém světě stávkovali za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Stejně tak studenti po celé ČR.

Podle webu FridaysForFuture.org se dnes uskutečnilo přes 2000 protestů ve 123 zemích. Nejprve do ulic vyšli australští a asijští studenti, k nimž se postupně přidávali jejich kolegové v Africe a Evropě. Hnutí odstartovala 16letá švédská středoškolačka Greta Thunbergová, která nyní stávkuje už 30. týden v řadě.

Nejvíce protestů v Evropě bylo hlášeno v Itálii (235), Francii (216), Německu (199), Švédsku (176) a Británii (151).

Německá kancléřka Angela Merkelová protestní akce už dříve podpořila, jedná se podle ní o »velmi dobrou iniciativu«.

V Tallinnu se protestující sešli před estonským parlamentem a ve finské metropoli u helsinské katedrály. V pařížské čtvrti La Défense studenti obsadili sídlo banky Société Générale. V Belgii a Francii se protestů zúčastnily i některé odbory. Gina Heyrmanová z belgických socialistických odborů ABVV-FGTB ve čtvrtek přirovnala dnešní protest k celonárodní francouzské stávce v květnu 1968.

Ale stávkovalo se i ve finském Oulu u polárního kruhu či v Jihoafrické republice. Z asijských zemí se na sociálních sítích objevily například zprávy o protestech v Hongkongu, Korejské republice, Japonsku, Nepálu či indické metropoli Dillí.

Jen v Austrálii se podle webu mladých aktivistů protestů zúčastnilo 150 000 studentů a dospělých ve více než 60 městech. Na Novém Zélandu se s organizátory protestů setkala premiérka Jacinda Ardernová a ministr pro klimatické změny James Shaw, napsal zpravodajský server Deutsche Welle. Pochod ve městě Christchurch skončil dříve kvůli ultrapravicovému vraždění migrantů ve dvou mešitách. Demonstranti jsou podle webu Newshub v pořádku.

Prošli až ke královně

Velikost davu podle listu The Guardian zcela zaskočila londýnské policisty. Nepodařilo se jim zabránit tomu, aby se průvod, který skandoval heslo »Chceme změnu«, dostal až k Buckinghamskému paláci, sídlu královny. Po půlhodině se mladí aktivisté odebrali k londýnské vládní čtvrti Whitehall a k budově parlamentu.

V ukrajinské metropoli Kyjev se mladí shromáždili před ministerstvem energetiky. Stávkovalo se také v Polsku, které kvůli uhelným elektrárnám patří k největším znečišťovatelům ovzduší Evropy, ve Švýcarsku, kde se každý rok o několik metrů zmenšují ledovce, i po celém Německu. »Nemůžeme čekat 30 let do budoucnosti, než se začne kvůli klimatickým změnám jednat. Budoucnost je teď, a proto musíme teď i jednat,« myslí si správně 18letá Anna Raadshöjová, která se účastnila pochodu v dánském městě Vejle… »Většina dnešních politiků nebude za 50 let naživu, kdežto my ano. Nemůžeme se spoléhat na jejich zájmy a závazky,« řekl optimisticky agentuře Europa Press Lucas Barrero ze španělského hnutí mladých pro ochranu klimatu.

Přes 23 000 německých, rakouských a švýcarských vědců podepsalo následující prohlášení: »Pouze okamžitou a důslednou činností můžeme omezit globální oteplování, zastavit masové vymírání flóry a fauny, zachovat přirozené základy života a vytvořit nynějším a budoucím generacím přijatelnou budoucnost. Přesně toho se mladí lidé prostřednictvím Fridays For Future snaží dosáhnout. Zaslouží si náš respekt a podporu.«

Tisíce v Praze

Přes 2000 studentů se dnes připojilo k celosvětové protestní akci v Praze, stovky dalších vyšly do ulic v Liberci, Rakovníku, Brně, Olomouci, Ostravě či Teplicích.

Středoškoláci v hlavním městě se v průvodu dlouhém stovky metrů vydali na Malostranské náměstí k parlamentu, kde přednesli své požadavky, a poté vyšli na průvod centrem metropole. Prošli kolem úřadu vlády a před polednem se vrátili zpět na náměstí. Následovaly projevy studentů a jejich hostů z řad vědců a akademiků.

Poslanecká sněmovna v souvislosti se studentskou akcí rozhodla, že se bude na této schůzi zabývat také ochranou klimatu. Ve středu 27. března dopoledne by měla vláda informovat Sněmovnu o svém postoji ke změně klimatu.

Neskončit jako dinosauři

Gymnazisté, kteří zaplnili Malostranské náměstí, byli vybaveni transparenty s nápisy jako »Dinosauři si taky mysleli, že mají čas« nebo »Save our planet, save our future« (Zachraňte naši planetu, zachraňte naši budoucnost). Shromáždění podpořily rovněž ekologické organizace Hnutí Duha či Greenpeace.

Akci organizátoři zahájili symbolickou minutou ticha k dnešnímu výročí nacistické okupace z roku 1939. Poté následovalo prohlášení, ve kterém zaznělo varování před nečinností politiků v otázce snižování emisí. Podle studentů je zásadní, aby politici přestali ignorovat prokazatelně existující problém změn klimatu a začali prosazovat aktivní opatření, která jej zmírní.

Petr Doubravský za organizátory uvedl, že nápad vznikl před třemi měsíci, na začátku byli pouze tři a i tak se jim podařilo zaplnit Malostranské náměstí. »Když skupina dětí dokáže tohle, představte si, co by politici dokázali udělat se změnami klimatu, kdyby opravdu chtěli,« uvedl trefně. Organizátoři také připomněli Pařížskou dohodu, ve které se na 200 států včetně ČR zavázalo do roku 2050 zásadně omezit emise.

Česká republika bude schopna snížit emise skleníkových plynů minimálně o 45 % do roku 2030 a emise o 80 % v roce 2050. S předstihem prý plní své závazky vyplívající z klimaticko-energetického balíčku EU i z Pařížské dohody. Uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v reakci na studentskou stávku. Otázka je, zda tyto sliby jsou dostačující…?!

Do 12 let kolaps

Mezi problémy v ČR patří podle studentů například prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie. Odkazují se na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN z loňského podzimu, podle které do 12 let hrozí planetě ekologický kolaps.

Zvlášť když k němu přispíváme dnes a denně. Ve čtvrtek ráno byla např. objevena už druhá palivová skvrna v důsledku potopení italské lodi Grande America u francouzských břehů. Informoval o tom podle agentury AFP francouzský ministr životního prostředí Francois de Rugy. Druhá skvrna má rozměry 9x7 kilometrů a od první je vzdálená 20 kilometrů.

Požár na 214 metrů dlouhé lodi Grande America plující pod italskou vlajkou vypuknul v neděli. Oheň postupně zesiloval, plavidlo se začalo naklánět a v úterý se 333 kilometrů západně od francouzského atlantického pobřeží potopilo. Na plavidle bylo mimo jiné 2200 tun topné nafty, která podle francouzských úřadů představuje vážné ekologické riziko…

Naši kandidáti

Shromáždění se zúčastnili i kandidáti nadcházejících eurovoleb za levicový projekt »KSČM – Česká levice společně!« Dvojka na této kandidátce, místopředseda Strany demokratického socialismu Andrej Bóna, komentoval na Facebooku demostraci takto: »Tak jsme si dneska šli s partou zase jednou zademonstrovat. Na jednu stranu mám radost, že moji vrstevníci (i mladší) se umí takto ozvat, když jde o tak zásadní věc, jako je změna klimatu, na druhou stranu mě trochu štve, že tisíce středoškoláků po celém světě musí establishmentu vysvětlovat, že mají poslouchat vědce.« A brněnského kolegu doplnila trojka kandidátky, aktivista KSČM z Prahy 10 Arťom Korjagin: »Už dlouho jsem nebyl na demonstraci, kde bych patřil k těm nejstarším a přiznávám, že tato skutečnost mi dává jistou naději… Jistě některé transparenty nebo hesla byly spíše projevem vzdoru než nějaké hlubší analýzy, přesto hlavní myšlenka byla všudypřítomná. Zisk nesmí být důležitější než prostředí, ve kterém žijeme, a politici musí podle toho jednat! Jsem opravdu rád, že mládež není v klidu a my bychom taky neměli být.«

Roman JANOUCH