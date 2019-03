FOTO - Pixabay

Průmysl i stavebnictví v červených číslech

Průmyslová výroba v lednu podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu klesla meziročně o 1,1 procenta. Stavební produkce se propadla o 13,2 %.

Hlavní brzdou průmyslu byl podle analytika ČSOB Petra Dufka tentokrát automobilový průmysl, který propadl o téměř sedm procent a reagoval tak na slábnoucí zájem o nové vozy v Evropě, jenž byl patrný už od podzimu. »Naproti tomu energetika jen v lednu vykázala – i díky počasí – nárůst o 16 % a výrazně tak kompenzovala podobně jako v celé EU propad zpracovatelského průmyslu přesahující tři procenta,« uvedl pro Haló noviny Dufek.

K meziročnímu poklesu průmyslové produkce přispěla kromě výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů podle statistiků také výroba pryžových a plastových výrobků a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků. Produkce naopak vzrostla ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, výrobě potravinářských výrobků a výrobě základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků.

Podle Dufka nadále platí, že úspěch tuzemského průmyslu stojí především na »dobrém počasí« v zahraničí, »kde rizika a nejistoty rozhodně nemizí, ani se nezmírňují - počínaje brexitem, slabou poptávkou v Německu nebo nejasným směrem celého automobilového trhu«.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v lednu podle ČSÚ vzrostly meziročně o 0,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily o 0,1 %, domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, vzrostly o 0,4 %.

Hodnota nových zakázek ve sledovaných odvětvích se meziročně zvýšila o 1,9 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 2,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky stouply jen o 0,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu snížil meziročně o 0,5 %.

Netřeba lamentovat

Produkce v pozemním stavitelství se podle ČSÚ meziročně snížila o 13,1 %, inženýrské stavitelství kleslo o 13,7 %.

»I když lednové výsledky stavebnictví vypadají na první pohled tragicky, není třeba nad nimi lamentovat hned z několika důvodů. Tím hlavním je role srovnávacího základu z předchozího roku. Loni v lednu totiž výroba tohoto odvětví vzrostla díky příznivému počasí téměř o třetinu, takže aktuální meziroční propad není nijak překvapující. Nelze rovněž zapomínat na fakt, že leden je co do celkového výkonu stavebnictví obvykle velmi slabým měsícem, z nějž pak nemá smysl nic pro další měsíce vyvozovat,« uvedl Dufek a dodal: »Nadále proto platí, že stavebnictví je v relativně dobré kondici a má solidní zásobu zakázek, na kterou mu zatím ani nestačí stávající kapacity. Na druhou stranu může být stavebnictví ohroženo potenciálními škrty, pokud se úspory začnou hledat například v oblasti investic do dopravní infrastruktury.«

Stavební úřady vydaly v lednu podle statistiků 6078 stavebních povolení, meziročně o 0,5 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 30,8 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 17,3 %.

Počet zahájených bytů se podle ČSÚ zvýšil o 15,3 % na 2797 bytů, počet dokončených bytů stoupl o 28,2 % na 2753 bytů.

Stabilizace trhu s byty ale podle Dufka zůstává velkou otázkou. Analytik připomněl, že v posledních letech pod tlakem nedostatku vzrostly ceny nových bytů na historická maxima. »Nová cenová úroveň spolu s restrikcemi v oblasti poskytování hypoték a vyššími úrokovými sazbami může s trhem – a nakonec i s cenami – citelně zahýbat už v letošním roce,« upozornil analytik.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v lednu zvýšil meziročně o 0,3 %, dodali statistici.

(ici)