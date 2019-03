Krátce ze Sněmovny

Boj s kůrovcem pokračuje

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla následně.

Vyplývá to z vládní novely lesního zákona, která také stanoví povinnosti odborných lesních hospodářů, jejichž činnost hradí stát. Sněmovna ji včera v prvním kole projednávání podpořila. Před dalším schvalováním normu posoudí sněmovní výbory zemědělský a pro životní prostředí. Dostaly na to se souhlasem ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) tři měsíce místo obvyklých dvou. Ministerstvo zemědělství má mít podle předlohy také možnost – podobně jako krajské a obecní úřady – zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce, mohl by být ale prodloužen.

Ministerstvo navíc získá právo stanovit pro obnovu lesů vykácených kvůli kůrovci výjimky pro výsadbu nových stromů, pokud správné sazenice nejsou k dispozici. Vládní novela navazuje na poslaneckou úpravu lesního zákona, kterou Sněmovna schválila minulý týden. Nově zavádí soupis povinností odborného lesního hospodáře, které hradí stát. Jde o sledování lesa, upozorňování vlastníka na škody a na nutnost těžby, doporučení vlastníkovi lesa odborných zásahů nebo pomoc při lesnické evidenci. Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Pavla Kováčika (KSČM), který je pod novelou rovněž podepsaný, jde o jedno z účinných opatření, jak vlastníkům lesa umožnit ve zcela mimořádné situaci ve značné části ČR vzhledem k souběhu okolností, které vyvolaly kůrovcovou kalamitu, situaci pomoci řešit.

Příprava na to, že Británie opustí EU bez dohody

Poslanci dali vládě předběžný souhlas k hlasování v Radě Evropské unie o návrzích opatření, která mají řešit dopady na rozpočet Unie v případě, že Británie opustí EU bez dohody.

Pro tzv. brexit bez dohody připravila Evropská komise několik nařízení, která řeší především vzájemné finanční závazky. Předběžný souhlas obou parlamentních komor s navrhovaným nařízením vyžadují jednací řády obou parlamentních komor. Sněmovní výbor pro evropské záležitosti doporučil Sněmovně, aby souhlas schválila. Podle předsedy výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) má krok Komise mj. zmenšit finanční nejistotu fungování unijního rozpočtu a zamezit právní nejistotě při čerpání evropských peněz. K tomu, aby Evropská komise mohla o plánu jednat s britskou stranou, potřebuje souhlas členských států.

Vláda v materiálu píše, že z pohledu ČR je klíčové, aby Británie v maximální míře dostála svým finančním závazkům z dob svého členství. ČR proto vítá, že EK předložila návrh řešení odchodu Británie bez dohody.

Stačí už jen seznam škůdců

Obchodníci s krmivy a jejich výrobci asi získají zákonné právo žádat finanční náhradu za odebrané kontrolní vzorky. Lhůta pro jejich uchovávání kontrolním ústavem se zkrátí z šesti měsíců na dva.

Změny přináší novela o krmivech, kterou Sněmovna zatím v prvním čtení podpořila. »Hlavním cílem návrhu zákona je adaptace zákona o krmivech podle unijního nařízení,« řekl poslancům ministr zemědělství Miroslav Toman. Novela má podle něj kontroly zjednodušit mj. tím, že ukládá povinnost ohlásit přerušení výroby a obchodu s krmivy na dobu delší než rok.

Ministerstvo zemědělství už podle novely nebude muset ve vyhlášce zveřejňovat vyobrazení skladištních škůdců, postačí jejich seznam. Ve vyhlášce bude muset stanovit podmínky skladování siláže na zemědělské půdě tak, aby nedocházelo ke znečistění životního prostředí při skladování objemných krmiv, a zároveň budou umožňovat vznik kvalitního a bezpečného krmiva, uvádí důvodová zpráva. Ze zákona má zmizet ustanovení, které zakazuje obchod i zkrmování krmných směsí s radioaktivní kontaminací nad povolenou úroveň. Důvodem je, že radioaktivní kontaminaci již řeší ustanovení nového atomového zákona z roku 2016. Rozšíří se povinnosti dovozců krmiv ze třetích zemí mimo EU.

