Divná předvolební »výměna« raket v Izraeli a Gaze

Izrael včera nad ránem bombardoval sídla radikálního hnutí Hamás v Pásmu Gazy – v reakci na vystřelení dvou raket směrem na Tel Aviv. Hamás ale jakýkoli útok popřel. Při tzv. odvetě za údajný první útok na izraelské přímořské město po pěti letech bylo zasaženo 100 pozic Hamásu.

Izraelská armáda po prvním vyšetřování útoků na Tel Aviv došla k závěru, že rakety byly zřejmě vypáleny omylem při údržbě. Jedna prý byla zneškodněna ve vzduchu a druhá dopadla do moře poblíž neobydleného místa za metropolí okupanta.

Výbor, který svolává pravidelně k hranici Pásma Gazy a Izraele každý pátek protiizraelské obranné protesty, včerejší akci zrušil. V prohlášení uvedl, že se pochod k hranici ruší, aby se předešlo dalšímu stupňování násilí a případným obětem na palestinské straně. Manifestace ale mají pokračovat v příštích týdnech.

Egyptští prostředníci, kteří většinou vstupují do hry při konfliktech mezi Izraelem a Hamásem, oznámili, že od včerejších 8:00 místního času (7:00 SEČ) platí příměří. Izrael tuto informaci do naší uzávěrky nepotvrdil.

I když se dohromady nic nestalo (pomineme-li čtyři zraněné Palestince při bombardování Gazy), v Tel Avivu se podle deníku The Jerusalem Post kvůli blížícím se střelám poprvé od roku 2014 rozezněly varovné sirény. Kontroverzní pravicový premiér Benjamin Netanjahu svolal krizové zasedání bezpečnostních činitelů a krátce nato vzlétly izraelské vojenské letouny a zasáhly údajné teroristické cíle ve střední a jižní Gaze. Podle místních médií se cílem stalo několik předem evakuovaných budov a námořní základny Hamásu.

Organizace ovládající Gazu podle ČTK v prohlášení uvedla, že útok na Tel Aviv nebyl jejím dílem. Mluvčí izraelské armády sice připustil, že autoři útoku nejsou známi, Hamás je však podle něho odpovědný za to, co se v Pásmu děje. The Jerusalem Post napsal, že za vypálením raket je zřejmě hnutí Islámský džihád, to však odpovědnost rovněž odmítlo.

Že by rozuzlení bylo úplně jinde? V Izraeli se totiž blíží volby a mnozí politici volají po co nejtvrdší odplatě. Ministr školství Naftali Bennett vyzval Netanjahua, aby nařídil likvidaci vedení Hamásu. Někdejší náčelník generálního štábu okupační armády Benny Ganc, který nyní kandiduje do dubnových voleb, řekl, že odpověď musí být zásadní a tvrdá… Vůbec tak nelze vyloučit, že celá akce byla vykonstruovaná právě ze strany izraelského režimu coby šikovný předvolební tah. Inspirovat se izraelští agresoři mohli třeba u tureckého prezidenta-diktátora Erdogana, který si před lety podle všeho vyrobil puč proti své osobě, po kterém následovaly bezprecedentní čistky vůči veškeré opozici v zemi.

(rj)