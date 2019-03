Volby v Thajsku. Princeznin krátký sen

V Thajsku, druhé největší ekonomice jihovýchodní Asie, se v neděli 24. března uskuteční několikrát odkládané volby. Půjde o první hlasování od roku 2014, kdy se při převratu chopila moci vojenská junta. Poslední regulérní volby se v Thajsku konaly v roce 2011. K účasti na parlamentním volebním klání se přihlásilo téměř 6000 kandidátů z 58 politických stran.

Patnáct kandidátů si do nadcházejících voleb změnilo křestní jména po sourozencích Šinavatrových, kteří dříve stáli v čele vlády. Takovou neobvyklou strategii si vybrali proto, aby si je snáze zapamatovali voliči a oni uspěli, napsal deník The Guardian. Mluvčí Strany Thajců, kterou sourozenci Šinavatrovi v minulosti vedli, sdělila, že z této strany si oficiálně nechalo změnit jméno na Tchaksin deset mužů, a to po expremiérovi Tchaksinu Šinavatrovi, a pět žen na Jinglak, podle jeho sestry Jinglak Šinavatrové, která rovněž stála v čele kabinetu. »Myslíme si, že mají právo tak učinit, takže to není nic proti zákonům ani volebním pravidlům,« řekla. »Nechci to vysvětlovat za ně, ale podle mého názoru je celkem normální, když někdo chce, aby jeho jméno bylo snadno zapamatovatelné pro voliče.«

Jeden z »Tchaksinů« sdělil listu The Bangkok Post, že si změnil křestní jméno, aby se zvýraznil mezi ostatními kandidáty. Podle jeho mínění »je velice obtížné vést volební kampaň, neboť tomu brání přísné zákony«. Jak Tchaksin Šinavatra, tak jeho sestra Jinglak byli svrženi při převratech z let 2006 a 2014 a oba nyní žijí v exilu. Šinavatra byl v nepřítomnosti odsouzen ke dvěma letům vězení za zneužití moci. Jeho sestru soud v nepřítomnosti odsoudil k pěti letům vězení, když byla usvědčena z nedbalosti při zavádění kontroverzních vládních dotací pro pěstitele rýže. Oba bývalí politici i jejich stoupenci považují procesy za politicky motivované.

Rozruch na politické scéně

Ovšem změny jmen kandidátů, i když to není obvyklý postup, žádný velký předvolební rozruch nevyvolaly. O ten se postarala, a to přímo ve světovém měřítku, nejstarší sestra thajského krále, princezna Ubolratana Radžakanjaová (67), která se rozhodla, že 24. března bude usilovat o post premiérky. Vyvolala obrovskou vlnu zájmu. Kandidovat chtěla za stranu blízkou straně Šinavatrových. Sokem se jí tedy stal dosavadní premiér Prajutch Čan-Oča, který se dostal k moci, když armáda 22. května 2014 svrhla demokraticky zvolenou vládu Jinglak Šinavatrové.

Nepředvídatelná situace

Oznámení o princeznině kandidatuře bylo zcela nečekané a v té chvíli radikálně měnilo thajskou politickou scénu. Na ní armáda byla vždy vnímána jako instituce, jež je k monarchii nejloajálnější, zatímco Šinavatrovu Stranu Thajců monarchisté označovali spíš za nepřátelskou vůči královské rodině. Výsledek voleb v této situaci označili analytici za naprosto nepředvídatelný. Za favorita hlasování byl doposud označován šéf vládnoucí junty Čan-Oča, a to i vzhledem ke změnám ústavy a volebních zákonů, které jeho vláda zavedla s cílem zkomplikovat politickým stranám stojícím v opozici k armádě získání premiérského úřadu. Ale kandidatura princezny Ubolratany za populistickou stranu, která je frakcí Strany Thajců, výrazně zvýšila naději a možnosti Šinavatrových přívrženců.

Schopná kandidátka

Přestože Thajsko je od roku 1932 konstituční monarchií, má královská rodina v zemi obrovský vliv a uctívají ji miliony obyvatel. I šéf junty si proto musel uvědomit, že bude velmi těžké, prakticky nemožné, politický vzestup princezny zastavit. Její šance byly vysoké. »V případě, že strany spojené se Šinavatrou ve volbách zvítězí, bude pro armádu a roajalisty velmi složité proti výsledku protestovat a snažit se ho změnit,« uvedl tehdy, na začátku února, americký politolog specializující se na oblast jihovýchodní Asie Allen Hicken. Ubolratana byla navíc označována za schopnou kandidátku, podotýká ČTK. Vystudovala matematiku a biochemii na Massachusettském technickém institutu (MIT) v USA a má rovněž magisterský titul z Kalifornské univerzity v oboru veřejného zdravotnictví. Ve Spojených státech amerických žila více než 26 let, po návratu do Thajska v roce 2001 se začala věnovat charitativní činnosti a propagaci thajského turistického průmyslu. V Thajsku ji mnozí lidé znají i jako herečku z televizních seriálů.

Výzva volební komisi

Do politiky příslušníci thajské monarchie podle tradice doposud nevstupovali, Ubolratana, stále označovaná v Thajsku běžně za princeznu, se ale už v roce 1972 vzdala svých královských titulů, když se provdala za spolužáka z MIT Američana Petera Jensena. »Vzdala jsem se královských titulů a žila jsem jako neurozený občan,« napsala ke své kandidatuře na Instagramu. Přes úctu ke královské rodině se přesto ozvala kritika. Z malé Lidové reformní strany, založené loni a podporující Čan-Oču. Volební komisi strana vyzvala, aby zhodnotila, zda princezna svou kandidaturou neporušila zákon zakazující politickým stranám využívat královskou rodinu ke kampani. Volební komise rozhodla rychle. Jedenáctého února sestru thajského krále z volební kandidatury na premiérku vyloučila.

Jen několik hodin

Rozhodnutí komise následovalo bezprostředně poté, co thajský král Mahá Vatčirálongkón Bodindradebajavarangkun (66), který v prosinci 2016 převzal trůn po svém zesnulém otci Pchúmipchonu Adundétovi, označil princeznin plán kandidovat za »nevhodný a neústavní«. »Zapojení vysoce postaveného člena královské rodiny do politiky, a to jakýmkoliv způsobem, je krokem, který je v rozporu s tradicemi, zvyky a kulturou země. Proto je pokládáno za krajně nevhodné,« uvedl král v prohlášení. Kandidaturu zamítla také strana Thai Raksa Čart, jejíž kandidátku měla princezna Ubolratana vést. Podřídila se panovníkovi. Králi se neodporuje. Zvláště ne thajskému, zbožňovanému a zbožštěnému. Pokus o získání postu premiérky tak platil jen pár hodin. Pak se princezna musela se svým snem rozloučit.

Otázka bez odpovědi

Konflikt mezi monarchii nakloněnými zástupci vyšší a střední třídy v metropoli Bangkoku a dalších městech a Šinavatrovými příznivci na venkově vedl v Thajsku v uplynulých patnácti letech opakovaně k pouličním protestům, vojenským převratům a násilným střetům. Po princeznině »vyhazovu« se už nedozvíme odpověď na otázku, zda její kandidatura představovala snahu znepřátelené tábory s královým souhlasem sjednotit, nebo zda se jednalo pouze o odvážnou hru Šinavatrových stoupenců, jejímž cílem bylo využít nesmírné obliby královské rodiny mezi Thajci. Snažit se daleko víc tak před parlamentními volbami museli čerstvě přejmenovaní Tchaksinové a kandidátky Jinglak.

(ava)