FOTO – archiv Lucy JUNK

Lucy Junk: Úspěch se u nás neodpouští…

Akce s televizí ALL TV jsme na našich stránkách představovali hned několikrát. Tato hudební a lifestylová televize přináší reportáže nejen ze světa hudby. »Chtěli jsme docílit toho, aby divák v jakémkoliv věku našel svůj hudební pořad. Od hip-hopu až po country. Jak léta plynula, tak jsme k hudbě přidali lifestyle - večírky, divadlo, křest knížek, make-up, styling. A stále připravujeme nové a nové pořady,« řekla nám na úvod našeho rozhovoru hlavní protagonistka a tvář ALL TV Lucy Junk. Jak se záhy přesvědčíte, nezůstalo při interview zdaleka jen u tohoto tématu…

Kde vlastně byl impulz založit ALL TV? Jak ten nápad (a u koho) vznikl?

Přesně 9. 9. 2009 jsem se dostala do týmu internetové televize TyVi.cz, kde jsem se stala moderátorkou, po půl roce jsem byla členkou produkčního týmu a po deseti měsících jsme tuto televizi odkoupili. Návrh na ALL TV byl v rámci prodeje založit novou značku, a to se povedlo a 13. 7. 2010 jsme spustili první vysílání. Paradoxem je, že i když s ALL TV stále rosteme, chybí nám všeobecný kanál včetně sportu, a proto 9. 9. 2019 - přesně po deseti letech - vzkřísíme z popela původní TyVi.cz, díky které ALL TV vznikla (úsměv). Upřímně, nebýt ALL TV, nevím, zda budeme spouštět nový kanál. Byl to tvrdý boj. V době začátků ALL TV jsem studovala a prvních pět let jsem řešila ALL TV - tedy po večerech natáčení, návraty domů ve čtyři ráno, v sedm vstávat do školy, odpoledne stříhat a večer zase v klubech točit rozhovory. A takhle jsem to dělala pár let. Spousta lidí říkala »to nemá cenu, co blázníte!?«, ale já jsem věřila, že v internetu je potenciál a nyní máme cca deset až dvanáct tisíc diváků denně. To si myslím, že je úspěch. Stále nejsme tam, kde bych chtěla s ALL TV být, ale postupně stoupáme.

Začali jste organizovat soutěž Dáma roku, kterou jsme v naší sobotní příloze představovali minulý týden. Můžete ji představit a popsat, jak jste byla spokojena s úvodním ročníkem?

Soutěž Dáma roku byla stvořena pro ženy ve věku 33 až 75 let z toho důvodu, že ženy po třicítce nemají tak velká uplatnění ve světě modelingu. Myslím si, že například módní přehlídky je dobré ukázat nejen na hubených modelkách, ale na normálních ženských, které okouzlí svým charismatem. Když bude žena normální postavy a uvidí to na modelce s obdobnými tvary, spíš si to koupí. Když to uvidí jen na hezké, hubené modelce, nebude mít třeba zájem. A hlavně - já ráda plním lidem sny a každá z žen, když byla malá, si přála minimálně jednou být princeznou, manekýnkou nebo herečkou. A my jsme tu od toho, aby si alespoň jednou užily ten den svojí slávy. Nejen, že jim to zvedne sebevědomí, že v určitém věku jsou stále zajímavé a krásné, ale oprostí se i od běžného života.

Vím, že připravujete Gentlemana České republiky. Kdo všechno se může do soutěže přihlásit?

Jakýkoliv muž ve věku 33 až 75 let, který má trvalý pobyt na území ČR nebo Slovenska. Soutěž má celkem čtyři disciplíny - představení poroty plus otázka poroty a tři módní přehlídky (volnočasové, byznys a večerní).

A co připravujete nového ve světě hudby?

Dříve jsem zpívala a budovala kariéru, která šla díky ALL TV, lidem a týmu stranou. Byla jsem tu pro ostatní a nemohla jsem zklamat. Teď už mám kolem sebe tým a je na čase se věnovat i sobě. V letošním roce mám v plánu nazpívat dva singly a natočit dva videoklipy.

Hodně jezdíte do USA. Co tam máte především na práci?

Do USA jsem se dostala v roce 2013, kdy jsem obdržela nabídku k natáčení sci-fi seriálu. Natolik se mi tam zalíbilo, že už jsem zůstala a od té doby jsem tam cca šest až sedm měsíců v roce. Jezdíme pravidelně každý rok z New Yorku do Los Angeles autem. Je to neskutečný zážitek a i relax. Díky mé náročné práci je to jediná chvíle, kdy si opravdově odpočinu. Začali jsme v rámci těchto přejezdů natáčet cestopis a díky poptávce jsme založili cestovní kancelář na přejezdy napříč USA. V ČR to žádná cestovka nedělá. Máme v nabídce jak východní, tak západní pobřeží či právě již zmiňovaný přejezd napříč USA. V letošním roce chceme přidat i Kanadu, která mě svojí přírodou dostala. A zase jsme u toho - mnoho lidí by chtělo poznat pravou Ameriku, vidět medvědy, nádhernou přírodu, ale málokdo si troufne vyjet mezi indiány (úsměv). Tak jsme přišli s nabídkou nejlevnějších zájezdů do USA. A věřte - ten pocit, když si lidé sednou na zadek v Grand Canyonu, je suprový. Plníte jim jejich sny, a to je nádherné. Než pošleme na daný zájezd nějakého turistu, museli jsme si, co to obnáší, vyzkoušet v našem týmu první, aby pak turista měl jistotu, že nebudeme zbytečně někde bloudit. Někdy říkají, že jsem blázen, ale i třeba nabídku Řecka s autobusovou dopravou jsem musela vyzkoušet! Jasně, že je super vlézt do letadla a být za dvě a půl hodiny v Řecku, ale to by nebylo ono. Musela jsem to vyzkoušet a ve čtvrtek jsem odjela do Řecka, kdy jsem za 30 hodin byla na místě, zůstala osm hodin a večer jsem se vracela busem zpátky do Prahy. Byl to záhul, ale můžu říct, že vím, co klienti prožívají. Já to stejně celé únavou prospala. Ale odpočala jsem si… A co ještě plánujeme v USA? Dostala jsem nabídku na dva celovečerní filmy, které by měly vzniknout v letech 2023-2025. Takže se mám na co těšit!

Jak byste srovnala běžné, obyčejné lidi v USA a u nás? Dá se vysledovat nějaký diametrální rozdíl?

Nechci být nějak zaujatá, ale v USA jsou lidi příjemnější, nezaujatí, ochotní, usměvaví. Nejvíc se zdržuji v New Yorku, Miami a Los Angeles. V New Yorku jsou lidé tak ochotní, až je to pro Čecha otravné. Stojíte na ulici a přemýšlíte, kam půjdete. Hned se vás zeptají, jestli potřebujete pomoci. A vy jen přemýšlíte. Ano, neříkám, že si tam lidé nezávidí jako v ČR. Ale tam je pod jejich úroveň dát to najevo. Američané mají těžký život - od obživy, přes lékařství, až po bydlení. Třeba v obchodě v Česku vás pomalu ani nepozdraví u pokladny, tam vám ještě ze srandy vynadá, proč máte tak malý nákup, že nemají co ukládat do tašky. Ale i přesto je to nádherná země. Alespoň pro mě.

Asi před dvěma lety jste psala, že se budete vdávat, a pak z toho sešlo. Pamatuji si to dobře? A jak jste na tom po vztahové stránce aktuálně?

Měla jsem se vdávat, díky smrti příbuzného ve Švédsku se svatba zrušila a od té doby nebyl čas. A jak jsem na tom teď? V občance mám stále »svobodná«!

Vždy jste se hodně angažovala pro charitu. Platí to stále?

Charitě se věnuji od roku 2008. Posledních šest let jsme vybírali penízky na děti z dětských domovů. Za vybrané prostředky jsme zaplatili dětem z dětského domova pobyt u moře. Šlo nám o to, aby neměly materiální věci, ale zážitky, které jim nikdo nevezme. Kromě toho si ve spolupráci s ALL TV vyzkoušely i roli moderátorů, vizážistka je jako správné hvězdy nalíčila, fotograf vyfotil. Kromě toho, že děti byly u moře, si rozšiřovaly i slovní zásobu právě připravovanými tématy nejen na kameru.

Co byste na sebe práskla z toho, co o vás ještě nikdy nikdo nenapsal?

Ještě o mě nikdo nikdy nenapsal »jsi dobrá, co děláš«. V ČR je to bohužel tak, úspěch se neodpouští a spíš se mi snaží mnoho lidí házet klacky pod nohy, místo toho, abychom si navzájem pomohli. Stoupáme výš, ale to máte, jako když jedete výtahem do pátého patra a člověk, který vám chce pomluvami ublížit, přivolá výtah z druhého patra - a zase se vracíte. Ale bohužel to k tomu patří a upřímně - ani by mě to nebavilo, kdyby ta cesta byla lehká. To bych si toho ani nemohla snad vážit.

Je něco, co byste na sobě ráda změnila, kdyby to bývalo šlo?

Chtěla bych umět být přísnější. Problém je ten, že jsem prý až moc hodná, i když na to nevypadám. Každopádně mám teď kolem sebe skvělý tým lidí, a to Jakuba Schulze, Helenku Hášovou, Jitku Zajptovou, Karla Labutě a mnoho dalších. I díky jejich psychické podpoře jdu dál a věřím, že jednou budu se sebou spokojená.

Stále vypadáte moc pěkně, máte štíhlou postavu. To je genetika, nebo se musíte omezovat v jídle?

V jídle se právě neomezuji a ve čtyři hodiny v noci stále jím čokoládu. Třeba se jen vzbudím a neusnu, dokud další půlku nesním. To vždycky přítel nesnášel. V noci, když mě to chytlo a začala jsem ukousávat tu čokoládu, tak on vždycky se posadil a řekl, ať u toho aspoň nemlaskám (smích). Je to hroznej zlozvyk a nemůžu se ho zbavit. Ale pomalu přecházím na salát... Tak se těším, až mi někdo v noci bude zase říkat - aspoň u toho nechroupej (smích).

Kdybyste mohla nahlédnout do křišťálové koule a vidět tam Lucy Junk za 10 let, co byste bývala chtěla spatřit?

Kdybych mohla nahlédnout, tak snad ani nechci vědět, co bude... Každý z nás je architektem své budoucnosti, ale z vlastní zkušenosti vím, že jakákoliv zdravotní komplikace může otočit život o 360 stupňů. Nicméně, jedno vím jistě, 9. 3. 2018 mě opustil můj milovaný dědeček, který byl pro mě oporou a druhým otcem. Kdybych se měla podívat do budoucnosti, tak bych chtěla spatřit to, že by byl na mě pyšný! Vím, že by byl už teď - naštěstí mám kolem sebe oporu ostatních v rodině, kteří po mém dědovi převzali štafetu a podporují mě maximálně.

(pk)