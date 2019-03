Samková podruhé vyhrála Světový pohár snowboardcrossařek

Mistryně světa Eva Samková získala podruhé v kariéře křišťálový glóbus za triumf v celkovém hodnocení Světového poháru ve snowboardcrossu. Ve finále ve švýcarském Veysonnaz korunovala životní sezonu třináctým vítězným závodem v seriálu.

Samková bojovala o celkový titul s Lindsey Jacobellisovou, s níž měla před finále shodně 3400 bodů. Jistotu glóbu získala pětadvacetiletá Češka už před finále, neboť Američanka se do něj nedostala. Ziskem křišťálového glóbu navázala na své předloňské celkové vítězství v SP.

»Je to skvělý, je to skvělý! Jsem ráda, že to vyšlo. Tohle je nejlepší zakončení, co mohlo být. Lindsey mi to trošku ulehčila, ale i tak to byl těžký závod, protože holky jezdí skvěle. Tahle sezona je skvělá, nebyla jsem hůř než třetí. Opravdu sezona, jak má být,« řekla Samková v nahrávce pro média.

Samková v této sezoně SP vyhrála tři závody, jednou dojela druhá a jednou třetí. Navíc se v americkém Solitude stala poprvé světovou šampionkou. »Nečekala jsem, že se sezona takhle vyvine. Po zisku světového zlata jsem si zbytek sezony užívala a jezdila bez tlaku,« řekla Samková, olympijská vítězka ze Soči v roce 2014.

Čtvrtfinále jela Samková jen s Italkou Belingheriovou a porazila ji. V semifinále musela na trati o postup bojovat, na druhém místě na ni dotírala Francouzka Nelly Loccozová, avšak spadla a usnadnila Samkové postup.

V druhém semifinále odstartovala Jacobelisová nejrychleji, ale chybovala na skoku, zpomalila a po čtvrtém místě jela pouze malé finále. Tím odstartovala radost Samkové ze zisku glóbu. "Je skvělé, že to vyřešila za mě. Je to jedničkovej den, jedničkovej knír," řekla Samková v rozhovoru v České televizi ještě před finále.

Souboj o medaile rozjela skvěle a po prvních hrbolech vedla. V závěru lehce chybovala, sáhla si na sníh, ale útok Chloe Trespeuchové z Francie odrazila. Třetí dojela loňská celková vítězka poháru Italka Michela Moioliová.

»Je to obrovská radost a štěstí pro celý tým,« radoval se trenér Marek Jelínek. »Nebyla to lehká cesta, ale skončilo to absolutním vítězstvím. Slyšeli jsme dvakrát českou hymnu, což se mi ještě nestalo a je to perfektní.«

Samková je v této zimní sezoně druhou českou sportovkyní, která vyhrála Světový pohár. Minulý týden slavila již podvanácté celkové prvenství na dlouhých tratích rychlobruslařka Martina Sáblíková. Doplnit je ještě může Ester Ledecká, která bude za týden bojovat na snowboardu o výhru v pořadí paralelních disciplín.

(čtk)