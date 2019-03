Policie prověřuje schvalování teroru na sociálních sítích

Česká policie v souvislosti s pátečním teroristickým útokem v mešitách na Novém Zélandu prověřuje, zda se někteří lidé především na internetu a sociálních sítích nedopustili schvalování tohoto trestného činu. Všechny aktivity, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, policie pečlivě prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení, uvedl dnes na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Policejní prezident Jan Švejdar zdůraznil, že policie nebude tolerovat žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcování nenávisti. »Máme celou řadu nástrojů, jak pachatele tohoto druhu trestné činnosti odhalovat. Zmíněným aktivitám věnujeme zvýšenou pozornost a každý zjištěný skutek bude důsledně prošetřen,« napsal na twitteru šéf policejního sboru. Kriminalita se přesouvá do kyberprostoru a policie je připravena reagovat, dodal.

Při střelbě ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch zahynulo 49 lidí a další jsou v kritickém stavu. K útoku se přihlásil australský pravicový radikál, který uvedl, že ho k činu vedly protiimigrační motivy. Čin v pátek odsoudili čeští vládní i opoziční politici.

Policie už stíhá autory některých nenávistných komentářů na internetu. Například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z teplické základní školy, policisté obvinili tři lidi. Do třídy chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.

Policejní prezident Švejdar dnes připomněl, že kriminalita v kyberprostoru každým rokem roste. Zatímco v roce 2011 zaznamenali kriminalisté 1500 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, loni už jich bylo téměř 7000. Největší meziroční nárůst byl registrován v oblasti mravnostních trestných činů. »V oblasti násilných a nenávistných projevů byly evidovány různé formy extrémních projevů na sociálních sítích, komunikačních platformách nebo na diskusních chatech zpravodajských serverů. Přibývá i tzv. hoaxů, tedy poplašných zpráv, které bývají spojeny i s phishingovými útoky,« uvedla policie na webu.

(čtk)