KSČM: Zvyšovat výdaje na obranu nemá smysl

Návrh výhodný tak maximálně pro zbrojaře, ale jinak pro nikoho. Tímto způsobem reagoval stínový ministr obrany KSČM Alexander Černý na novelu zákona o zajišťování obrany státu, kterou předložili poslanci ODS. Předloha má garantovat, že ČR bude každoročně vydávat na obranu země dvě procenta HDP.

Návrh počítá s tím, že by rozpočet ministerstva obrany byl v příštích letech postupně navyšován tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhl úrovně dvou procent HDP. Součástí návrhu je i zavedení čtyřletých cyklů kontroly prostředků na obranu ve výhledu deseti let.

Občanští demokraté novelu předložili do Sněmovny minulý týden, tedy v době, kdy si ČR připomínala 20. výročí vstupu do NATO. Podle expertky ODS pro obranu poslankyně Jany Černochové (ODS) to ale není akt vděčnosti. »Obrana vlastního území je to nejdůležitější,« konstatovala. Současně je ale podle ODS ve strategickém zájmu ČR, aby transatlantické spojenectví přetrvalo a rozvíjelo se.

V současné době ČR vydává místo slibovaných dvou procent HDP na obranu jen lehce přes jedno procento. Naplnění závazku chce dosáhnout do roku 2024.

Fantastická, ale úplně zbytečná suma

Černý podotkl, že to není poprvé, co občanští demokraté s takovým nápadem přicházejí. »Už několikrát jsme jim vysvětlovali, že tudy cesta nevede, protože v tuto chvíli česká armáda není schopna spotřebovat ani to, co má k dispozici,« uvedl. Dokládá to i praxe posledních let. Ročně armáda nedokáže ze svého rozpočtu efektivně utratit minimálně čtyři až pět miliard. Na vině jsou podle Černého nejčastěji výběrová řízení, která buď trvají dlouho, nebo se nezdaří, anebo jsou dokonce zatížena vyšetřováním orgánů činných v trestním řízení. Letos by ministr obrany měl podepsat kontrakty zhruba za 80 miliard. »To je fantastická suma, je ale s velkým otazníkem, jestli se to vůbec podaří,« zapochyboval Černý. Je přesvědčen o tom, že když je současný armádní rozpočet zhruba na úrovni 66 miliard, a podle střednědobého plánu by se měl do konce volebního období přiblížit 1,4 procentům HDP, tak jde o maximum možného. Armáda totiž není podle něj v současné situaci schopna absorbovat větší množství peněz a další navyšování financí by vedlo k tomu, že »by se utrácelo naprosto nekoncepčně, anebo by se tam orgány činné v trestním řízení zřejmě vůbec nezastavily«. »Uvažovat v tuto chvíli o v podstatě zdvojnásobení výdajů na zbrojení je naprosto špatně. Dostali bychom se zhruba na 135 až 140 miliard, což je sice fantastická suma, ale úplně zbytečná,« míní Černý.

Zachovat současný stav

Návrh ODS se nesetkal s podporou ani u dalších představitelů. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se kloní k jeho nepřijetí. Přiklání se k tomu situaci nekomplikovat a zachovat současný stav, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident republiky Miloš Zeman dvouprocentní výdaje na obranu do roku 2024 garantují. »Je otázka, jestli to povyšovat na zákon,« řekl ministr.

Rovněž hlava státu by povinnost vydávat dvě procenta HDP na obranu nenařizovala zákonem. Většina českých politiků má podle Zemana vůli této hranice dosáhnout. »Já si myslím, že vůle českých politiků je většinová, že do určitého roku dosáhneme těchto dvou procent,« poznamenal.

Černý připomněl, že i když výzva platí pro všechny členské země NATO, většina z nich je na tom podobně jako ČR. Kdyby mělo podle něj opravdu dojít k tomu, že se v poměrně krátkém čase zvednou výdaje o téměř jedno procento, tak u členských zemí Aliance by to znamenalo obrovskou militarizaci. »Ve světě by rázem stouply výdaje na zbrojení v řádu stovek miliard, a to je jednak strašně nebezpečné, protože takové množství zbraňových systémů nutně vede k tomu, že by mohlo dojít např. k technické chybě nebo k mylnému politickému rozhodnutí, což by mohlo mít katastrofální důsledky, ale hlavně by ten proces nastartoval něco, co rozhodně nikdo nechce,« varoval Černý. »Návrh ODS považuji za naprosto iracionální a doufám, že si to myslí i většina poslanců, takže věřím, že tato norma nemá žádnou perspektivu,« dodal stínový ministr.

ČR v současné době vydává na obranu lehce přes jedno procento HDP. V posledních letech rozpočet ministerstva obrany každoročně roste. Letos má k dispozici ze státního rozpočtu 66,7 miliardy korun, ještě v roce 2014 úřad hospodařil jen s 39 miliardami. Podle rozpočtového plánu by v roce 2020 mělo ministerstvo dostat 76,3 miliardy a o rok později 85,3 miliardy, což by mělo představovat 1,4 procenta HDP. Dvě procenta HDP by v roce 2024 znamenala asi 130 miliard korun.

(jad)