Za stejný skutek stejné rozhodnutí

Dopouští se dítě mladší 15 let, kterému byla uložena ochranná výchova, útěkem z ústavu trestného činu? Je na místě zahajovat v těchto případech úkony trestního řízení? Jaký je správný postup policejního orgánu po vypátrání takové osoby a jejím vrácení do ústavu?

To jsou otázky, na které se v interpelaci ptal ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost a stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Ondráček.

Na poslance se obrátili policisté kvůli případům, kdy se člověk mladší 15 let snaží zmařit výkon ochranné výchovy, který mu byl uložen soudem, útěkem z ústavu. Policisté ho po zadržení vracejí zpět do ústavu, kde následuje procesní odložení věci. A právě tady dochází podle policistů k rozporu dalšího postupu jednotlivých policejních orgánů podle tzv. okresního práva státních zástupců.

Policisté podle Ondráčka v takových případech využívají různé paragrafy trestního řádu. V některých případech tak je skutek evidovaný jako trestný čin a je odložen z důvodu nedostatku věku, v jiných případech skutek jako trestný čin vůbec evidovaný není. »Jde o výraznou nejednotnost postupu, chtěl jsem znát důvody takového postupu, protože podle mého názoru lze v těchto případech mluvit o zatloukání trestné činnosti a vylepšování statistik,« řekl Ondráček Haló novinám.

»Policejní orgány postupují rozdílně, jde o rozhodování podle tzv. okresního práva, kdy státní zástupce, který dělá dozor, rozhoduje po nějaké dohodě s policejním orgánem, jakým způsobem daný případ odložit. Myslím si, že pokud je skutek stejný, tak i rozhodnutí mělo být stejné v České Lípě i v Hodoníně,« míní poslanec.

Ujednotit postup policistů

Dvojakost praxe potvrdil v odpovědi na interpelaci i Kněžínek. »Pan ministr mi odpověděl v tom samém duchu. Buď se to odloží podle paragrafu, který znamená, že skutek je trestným činem, a k odkladu dochází pro nedostatek věku, anebo se to odloží z důvodu nízké společenské škodlivosti, anebo pro nedostatek subjektivní stránky. Takže v podstatě mi potvrdil dvojakost a tedy nejednotnost praxe,« vysvětlil Ondráček. S odpovědí na interpelaci proto vyslovil nespokojenost a zažádal o její projednání na plénu Sněmovny. Od ministra bude chtít slyšet, jak konkrétně si vysvětluje nízkou společenskou škodlivost, a také nedostatek subjektivní stránky. »Chci, ať mi to řekne přímo, protože papír snese všechno. Já mu uvedu příklad a ať mi řekne, co si pod tím představuje,« uvedl Ondráček.

Vadí mu nejednotnost postupu policejních orgánů při v podstatě totožných skutcích, přál by si, aby ministerstvo spravedlnosti v tom zavedlo pořádek a aby řeklo, kdy skutek je, a kdy není trestným činem. »Jde mi o ujednocení postupu policistů v rámci celé republiky při totožných případech útěku chovanců. Jsem přesvědčen, že ministerstvo by k tomu mělo zaujmout jednoznačné stanovisko,« dodal Ondráček.

Kdy se budou poslanci interpelací zabývat, zatím není jasné.

(jad)