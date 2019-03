Bez překvapení: Čaputová vs. Šefčovič

Definitivní vysledky hlasování potvrdily, že první kolo přímých prezidentských voleb na Slovensku v sobotu přesvědčivě vyhrála právnička Zuzana Čaputová. Ve 2., rozhodujícím kole hlasování se 30. března střetne s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem.

Šefčovič se už dopoledne v televizních debatách vymezil vůči liberálním názorům Čaputové. Ta se naopak znovu vyhranila proti nejsilnější vládní straně Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, která podporuje Šefčoviče.

Čaputová, 45letá místopředsedkyně neparlamentní strany Progresivní Slovensko, získala 40,57 % hlasů, Šefčoviče podpořilo 18,66 % hlasujících. Čaputová, která zkušenosti z vysoké politiky nemá, dominovala ve všech osmi samosprávných krajích a triumfovala v 71 ze 79 okresů. Volební účast dosáhla 48,74 %, o přízeň voličů se ucházelo 13 kandidátů.

Proti nenávisti

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že do finále volby slovenského prezidenta postoupili kandidáti, u nichž je záruka, že budou bojovat proti extremismu a nenávisti. Čeští politici si všímají také toho, že oba finalisté jsou proevropští.

Čaputová v kampani vsadila na hesla o spravedlivém a poctivém Slovensku a na potřebu změny, kterou po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky požadovali lidé ne největších demonstracích od roku 1989. Nejlevicovější poslanec vládního Směru Ľuboš Blaha ovšem mediální kampaň po vraždě a celou sérii demonstrací považuje za Západem financovanou snahu o převrat, za slovenský »Majdan« (po vzoru ukrajinského mocenského puče).

Čaputová kontruje, že mnoho kauz, o kterých Kuciak psal, prý nebylo v té době řádně vyšetřováno. Čaputová rovněž odmítla vést útočnou kampaň a připomněla, že její liberální názory například na adopce dětí homosexuálními páry představují pouze její osobní postoj.

Sociální hodnoty

Šefčovič chce před 2. kolem voleb sjednotit voliče, kterým záleží na sociálních hodnotách a na tom, aby katolické Slovensko zůstalo křesťanskou zemí.

Tzv. tradiční hodnoty prosazovali v kampani i další dva (extremističtí) prezidentští kandidáti, soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin (někdejší Mečiarův ministr v první Ficově vládě) a šéf neonacistické strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Oba získali dohromady čtvrtinu hlasů dorazivších voličů. Jak Harabin, tak Kotleba v kampani ale slovně útočili na Čaputovou a Šefčoviče i za jejich proevropské názory. Harabin, který ve volbách skončil se ziskem 14,34 % na třetím místě, před druhým kolem voleb prezidenta nepodpoří nikoho. Stejně tak Kotleba a pátý na pásce, pravicový politik František Mikloško.

Naopak šestý nejúspěšnější kandidát z 1. kola, šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár, již vyjádřil podporu Čaputové.

Ta měla největší podporu v Bratislavském kraji (téměř 60 %), rezervy má naopak na východě země (v Prešovském kraji 30 %), napsaly na svých internetových stránkách Hospodárske noviny. Z osmi okresů, kde Čaputová nevyhrála, je šest právě v Prešovském kraji, jeden v Košickém a jeden v Žilinském kraji.

Šefčovič byl druhý v každém z osmi slovenských krajů. Nejvíce se mu dařilo v Trenčínském kraji, kde získal 22,5 % hlasů, naopak nejméně hlasů dostal od voličů v Bratislavském kraji, a to 13,5 %.

Třetí vzadu

Z osmi okresů, které Čaputová ztratila, zvítězil v sedmi Šefčovič a v jednom - v okrese Svidník - vyhrál Harabin.

Ten již deklaroval, že zůstane soudcem nejvyššího soudu a je přesvědčený o tom, že další prezidentské volby vyhraje. Uvedl to na tiskové konferenci po zveřejnění předběžných výsledků. Za svým nepostupem do 2. kola vidí podle ČTK kandidaturu Kotleby.

Harabinovi dlouho trvalo, než porážku v sobotním hlasování přiznal. I po sečtení většiny okrsků opakoval, že má v plánu volby vyhrát. Nakonec, aby se neztrapnil úplně, řekl, že se jeho plány nyní týkají příštích voleb. »To znamená, že mám v plánu vyhrát následující volby, minimálně prezidentské,« prohlásil kontroverzní soudce, který ostře vystupuje proti přijímání uprchlíků a Evropské unii, zdůrazňuje nutnost ochrany právě oněch tradičních hodnot a národního státu. Na druhou stranu chválí Rusko, jež označuje za stabilizační prvek ve světové politice a bezpečnosti.

Podle analytiků Harabin do jisté míry skutečně oslovuje stejnou skupinu voličů jako Marian Kotleba. Někteří z analytiků před volbami uváděli, že kdyby Kotleba z prezidentského klání odstoupil, měl by Harabin 2. kolo téměř jisté. »Pan Kotleba posunul pana Šefčoviče do 2. kola, takže posunul v podstatě zánik rodiny, posunul islamizaci slovenské křesťanské rodiny, základny a cizí vojska na území Slovenska, v podstatě zánik státu,« vykřičel do světa svou temnou vizi budoucnosti Harabin, který už se přitom v minulosti několikrát blamoval.

(rj)