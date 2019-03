FOTO - autor

Roztoky hrdě vystavují glóby od Felkla

Nádherné glóby proslulé značky Felkl je možné od 7. března vidět ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Vernisáže výstavy, která získala záštitu hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové, se zúčastnil i předseda středočeského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

»Mnozí si pamatujeme básničku ze školy, kdy školáče, malé školáče otvíralo atlas větší, než je samo, a cestovalo prstíkem po mapách. Já dostal velký, vojenský zeměpisný atlas a trávil v něm hodiny. Dětský sen mít glóbus se mi splnil až v roli otce – dostal ho syn – ne tedy Felkla, a já po něm stále prstem občas jezdím… Srdečně vás zvu na výstavu a možná si splníte i vy své sny…« pozval do Roztok všechny generace Štefek.

Vernisáž obohatil i kulturní program v podání hudebního uskupení Kosa Vostra.

Významná rodinná manufaktura, která působila v Roztokách téměř 100 let (1854–1952), v oboru největší v rakousko-uherské monarchii, vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby, a to v osmi velikostech, deseti provedeních a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Byli držiteli dvou patentů na rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje, jako byla teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha národních i světových výstavách (Praha, Lvov, Melbourne, Paříž, Vídeň). Získali také kredit předepsaných učebních pomůcek c. k. ministerstva pro vyučování. Kromě firmy a rodiny výstava představuje továrnu a pracovní podmínky, dílovedoucího a dělníky, domácí i zahraniční autory firmy.

Výstavu pořádá Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci s Geografickou sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Předměty na výstavu zapůjčili: Mapová sbírka PřF UK, Národní technické muzeum, Městské muzeum Chrast, Muzeum hlavního města Prahy, Královská kanonie premonstrátů na Strahově a další sběratelé.

Návštěvníky bude výstava jistě lákat až do 8. září.

(zs)