Nový Zéland omezí držení zbraní

Počet obětí páteční střelby ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch dosáhl 50. Oznámila to včera našeho času novozélandská policie. Z útoku je viněn jediný podezřelý, který byl v sobotu soudem označen za vraha. Další dvě zadržené podezřelé osoby se na útoku nepodílely.

Dalších 34 lidí zůstávalo do naší uzávěrky v nemocnicích, stav čtyřleté dívky, kterou útočník zasáhl třemi kulkami, zůstával kritický! »Se zármutkem oznamuji, že počet lidí, kteří zahynuli při této události, nyní vzrostl na 50. Během uplynulé noci se nám podařilo odnést všechny oběti z obou míst. Během toho jsme objevili další oběť,« řekl policejní šéf na tiskové konferenci.

Jediným podezřelým z atentátu je nyní australský pravicový extremista Brenton Tarrant, který se k útokům přiznal a potvrdil, že cílil na muslimské migranty. Několik lidí, kteří při atentátu zahynuli, bylo logicky z Blízkého východu či z jihoasijských zemí. Zemřelo mimo jiné šest Pákistánců, tři Bangladéšané, tři Jordánci a Saúdský Arab. Pohřešováno je devět Indů a dva Afghánci, sdělila velvyslanectví jejich zemí. Egypt v sobotu potvrdil, že mezi oběťmi jsou i čtyři jeho občané.

Zranění utrpěl i spoluzakladatel jedné z mešit, šedesátník původem z Jordánska Mohammed Elyan. Jeho bratr vypověděl, že Elyan pomáhal mešitu založit v roce 1993, rok po svém příchodu na Nový Zéland, kde nyní vyučuje na technické univerzitě. »Říkal nám, že se mu žije na Novém Zélandu dobře a lidé jsou tam hodní a vstřícní. Cítil se tam svobodně a nikdy si na nic nestěžoval,« řekl agentuře AP Elyanův bratr, který žije ve své vlasti. »Jsem si jistý, že tento krvavý čin nereprezentuje Novozélanďany,« dodal.

Rodiny obětí začaly pohřbívat své příbuzné. Po celém Novém Zélandu i jinde ve světě se také lidé scházejí a pokládají květiny, aby uctili mrtvé.

Kosmopolitní Novozélanďané

Novozélandský list The New Zealand Herald uvedl, že na podporu obětí se ve dvou internetových sbírkách sešlo během několika hodin 2,5 milionu dolarů. Mnoho Novozélanďanů se snaží podpořit své muslimské sousedy projevy laskavosti. Nabízejí například, že jim dojedou nakoupit potraviny anebo je budou doprovázet, pokud by se v ulicích necítili bezpečně!

Počet obětí zrůdného Australana mohl být přitom ještě větší – od druhé mešity ho vyhnal muž původem z Afghánistánu, vyzbrojený jen platebním terminálem a nenabitou zbraní. Osmačtyřicetiletý Abdul Aziz Wahabzadah podle serveru CNN uvedl, že na útočníka Brentona Tarranta narazil před mešitou Linwood v momentě, kdy někdo zakřičel, že na místě se střílí. »Měl na sobě vojenské oblečení. Nebyl jsem si jist, zda je dobrý, nebo zlý. Jakmile mi začal nadávat, bylo mi jasné, že dobrý není,« řekl Wahabzadah agentuře Reuters. Tak se do něj pustil. »Když mě viděl s puškou v ruce, upustil svou zbraň a utekl ke svému vozu.« Ten podle novozélandské premiérky byl plný zbraní, útočník hodlal vraždit nevinné i na dalších místech.

Tarrantův vůz posléze zablokovala dvojice policistů, kteří jej zatkli. Australan měl v autě mj. dvě podomácku vyrobené bomby, informovala podle ČTK policie.

Tarrantův idol? Trump

Kontroverzní americký prezident Donald Trump znovu odmítl, že by bělošský nacionalismus představoval pro svět rostoucí hrozbu. Šéf Bílého domu tak odpověděl na dotaz, který mu jeden z novinářů položil v souvislosti s pátečním útokem na dvě mešity v Christchurch.

Útočník mj. právě Trumpa zmínil ve svém manifestu, který zveřejnil před útokem. Amerického prezidenta v dokumentu označil za »symbol znovunalezené bělošské identity«…

Americký prezident čelil již v minulosti silnému tlaku, aby počínání radikálních skupin odsoudil. Bylo tomu například po násilnostech vyvolaných akcemi bělošských rasistů v americkém Charlottesville v roce 2017. I tehdy se Trump vyjádřil k násilnostem pouze všeobecně a dával najevo opatrný přístup k bělošským radikálům, s nimiž ve své podstatě sympatizuje.

Změna zákona

Oproti tomu novozélandská premiérka Jacinda Ardernová na tiskové konferenci včera zopakovala svůj slib, že v reakci na útok navrhne její kabinet změnu zákona o držení zbraní. Vláda by měla jednat o detailech změn už dnes.

Premiérka uvedla, že na svůj pracovní e-mail dostala devět minut před útokem text manifestu, který útočník rozeslal na 30 adres. V dokumentu ale nebylo zmíněno žádné místo činu ani odkazy, které by umožnily útokům předejít.

Tarrant je ve vazbě a 5. dubna se koná další soudní jednání.

Roman JANOUCH