Vídeň, nejlepší město k životu

Rakouská metropole Vídeň je a zůstává nejlepším městem k životu na světě. V globálním žebříčku poradenské společnosti Mercer obsadila již desátým rokem v řadě první příčku. Praha obhájila 69. pozici.

Na druhém místě se letos umístil švýcarský Curych, o třetí příčku se dělí kanadský Vancouver, německý Mnichov a novozélandský Auckland. Praha stejně jako vloni skončila na 69. místě z celkem 231 hodnocených měst a udržela se před sousední Bratislavou (80.) i polskou Varšavou (82.). Nejhůře v hodnocení dopadlo irácké hlavní město Bagdád.

Desáté prvenství Vídeň získala díky vynikající infrastruktuře, spolehlivé síti městské hromadné dopravy, zdravotnické péči a široké nabídce vzdělávání a kultury. Dalšími pozitivními faktory byly nízká kriminalita, kvalitní prostory pro bydlení a špičkové volnočasové možnosti. Potenciál pro zlepšení vidí Mercer ve znečištěném ovzduší a ve zvýšení počtu mezikontinentálních leteckých spojení. Společnost vyhodnocuje celkem 39 kritérií, mezi něž dále patří i politická stabilita, hospodářská situace nebo ochrana přírody. Autoři studie vychází z 98 procent z dat nezávislých institutů a úřadů a hodnocení ze dvou procent doplňuje anketa mezi zahraničními pracovníky v dané lokalitě.

Závazek do budoucna

Vedení rakouské metropole se z výsledků těší, zároveň je však bere jako závazek do dalších let. »Vídeň bude i v budoucnu usilovat o to, aby se všichni obyvatelé bez ohledu na příjem nebo původ mohli podílet na vysokém životním standardu ve městě,« uvedl v reakci na výsledky vídeňský starosta Michael Ludwig.

Kromě studie Merceru sklízí Vídeň úspěchy i v řadě dalších žebříčků – včetně hodnocení kvality života podle The Economist Intelligence Unit nebo ve Smart City Indexu poradenské společnosti Roland Berger.

Osobní bezpečnost

Vedle každoroční studie o kvalitě života zveřejnila společnost Mercer ještě výsledky zvláštního hodnocení k tématu osobní bezpečnosti, která mimo jiné zohlednila kriminalitu a osobní svobodu v jednotlivých městech. Podle zvláštní studie je Vídeň šestým nejbezpečnějším městem na světě. Pořadí vede Lucemburk před finskými Helsinkami, švýcarskými městy Basilejí, Bernem, Curychem a právě Vídní.

