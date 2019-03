Pravicový asociální kolovrátek, tentokrát proti zaměstnancům obchodu

Připouštím, že nestíhám sledovat všechno, ale myslím, že zpráva, že někdo trpěl hlady, protože si nemohl nakoupit v supermarketu o svátcích, mi fakt neunikla. Přitom právě argumentem o poškození spotřebitele pravicoví politici ANO i ODS či zástupci byznysu při urputné snaze zrušit zákon, který na několik dní v roce zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních metrů, mávají.

Jediné, co se ve skutečnosti stalo, je to, že tisíce rodin mohlo být pohromadě. Mohou spolu trávit celý Štědrý den nebo celé Velikonoce, mohli si naplánovat výlet v den výročí založení republiky. Takový je jediný dopad tohoto zákona. Tržby velkým obchodníkům neklesají. Lidé si zvykli nakoupit předem.

Diskriminace spotřebitelů, svoboda podnikání i lidská práva a na oko i zájem pracujících, kteří musí být na pracovišti i o svátcích, patří do argumentačního kolovrátku pravicových zákonodárců už několik let. Jsou skutečně profese, od hasičů přes policisty po zdravotníky, které musí být v plném nasazení i v dny, kdy mají jiní volno. S tím nic nenaděláme, oni by ale měli být dostatečně odměněni.

Ostatní ale nechme o svátcích odpočívat. »Je legitimním cílem zákona umožnit zaměstnancům v pracovním poměru připomenout si svátky, které jsou součástí české kulturní a duchovní tradice. Je legitimní připomenout i ostatním, že je vhodné v některé dny vyhnout se nákupnímu shonu a věnovat se jiným činnostem,« zaznělo od Ústavního soudu, proč u něj návrh na zrušení zákona narazil. A já to jen podepisuji.

Jestliže pravice nechte dopřát rodinám zaměstnanců velkých obchodů, aby byli těch sedm dní v roce doma nebo někde jinde s rodinami, pak jsme nemuseli ty svátky zavádět. Já jsem za to ale ráda, a dokonce si myslím, že by se omezení mělo týkat mnohem více obchodů. I v menších obchodech pracují zaměstnanci, kteří by mohli mít více volna. A ve shodě s odbory jsem pro, aby se zákaz netýkal jen sedmi, ale všech třinácti svátků. Než se to prosadí, tak si ale ještě párkrát asi vyslechneme vrzání asociálního kolovrátku pravice.

Kateřina KONEČNÁ, místopředsedkyně ÚV KSČM a vedoucí kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)