Preference nejsou všechno

Byly doby, kdy ODS dominovala politické scéně v České republice. Privatizace, privatizace, privatizace. Tak nějak se odvíjel začátek 90. let. Třicet procent byly běžné preference a zlí jazykové tvrdili, že v Praze – pokud by kandidovala do Senátu – zvítězí i tenisová raketa Václava Klause. Pak se ovšem zvedla sociální demokracie a Miloš Zeman ji přivedl do postavení, v němž začal souboj dvou velkých stran. Po sarajevském atentátu se vše začalo zdánlivě vracet do původních kolejí, ale přece jenom některé příliš »provařené« figury z čela strany zmizely. To neznamená, že by se ODS očistila, nebo dokonce za masívní podvody a rozkrádačky omluvila. Vrcholem celého vývoje byla proslulá amnestie V. Klause před koncem prezidentského mandátu. To ale již ODS vládl nejdříve »chlap s gulami« a potom »pan čistý«.

V. Klaus starší už zjevně delší dobu se směřováním strany není spokojen. Vytrácejí se klasické konzervativní hodnoty. Osobně se tomu nedivím. Poklonkování v Brně před sudeťáky asi patří ke koloritu té správné pravice a pánové Fiala a Vokřál jsou v tom zajedno.

Po posledních volbách nastalo nové období. Do Poslanecké sněmovny ČR sice nadále vnáší podivné poznámky M. Kalousek a většinu má ANO a novicové od Pirátů a SPD, ale teprve vstup V. Klause mladšího do arény přinesl výrazné osvěžení. Jasná vystoupení, někdy »přes čáru«, jindy velmi trefně komentující situaci – to zahýbalo vedením ODS. Verdikt již známe: »hybaj ze strany i z postu předsedy školského výboru«. Pokud vám to připomíná některé praktiky konce 40. let, pak – alespoň doufám – o život tady nepůjde. Ale rázné »vyakčnění« mi něco silně připomíná. Někde jsem to už četl…

A pak tu máme pokus jednoho z čelných funkcionářů o revitalizaci kariéry. Z Prahy je to sice daleko, ale vedení ODS v Praze bystře zareagovalo. Uvidíme, zda stopka bude respektována. Nebo dojde k rušení organizace? To už jsme v Rádiu Jerevan. Tak to tedy dejme do pořádku. Takže se omlouvám, to se stalo v Ostravě, a ne v Olomouci a nešlo o ODS, ale o SPD. Ta analogie je poměrně volná – nebo je to Volný? To brzy uvidíme.

Rozhodně se v ODS něco děje a preference jsou již nějakou dobu dvouciferné. Jen jedno je jisté. Strana se nehodlá distancovat od hříchů minulosti – nebo se mýlím?

Jaromír KOHLÍČEK, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)