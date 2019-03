Ilustrační FOTO - Pixabay

Boss zabit a přejet

Neznámý útočník ve středu večer v New Yorku zastřelil 53letého bosse mafiánského klanu Gambinů Franka Caliho.

Nejméně šestkrát ho zasáhl a než ujel, ještě ho přejel autem. Cali byl později v nemocnici prohlášen za mrtvého. Motiv činu zatím není podle policie znám. Gambinové jsou jedním z pěti italsko-amerických mafiánských klanů, které v New Yorku působí už dlouho.

Podle místních médií jde o první nájemnou vraždu mafiánského bosse v New Yorku od roku 1985, kdy si předák konkurenčního klanu objednal smrt tehdejšího bosse Gambinů Paula Castellana.

Francesco Cali, přezdívaný Franky Boy, převzal vedení klanu patrně v roce 2015. Podle BBC byl v roce 2008 odsouzen za spiknutí za účelem vybírání výpalného. Nejznámější hlavou klanu Gambinů byl zřejmě John Gotti, který byl v roce 1992 odsouzen za 13 vražd a řadu dalších zločinů. Zemřel v roce 2002.

Cali, původem ze Sicílie, byl pravým opakem nevázaného Gottiho. Policejní zdroj Sicilana listu The Post popsal jako »vskutku diskrétního bosse ze staré školy«. Další zdroj jeho vraždu označil za neuctivou. Vrah na Caliho zaútočil před jeho domem v okázalé části města Todt Hill na ostrově Staten Island. V domě byla jeho manželka a děti.

Do klanu se za Caliho vedení dostala nová krev - gangsteři, kteří se do Spojených států přistěhovali z Itálie. Organizace se soustředila na obchod s heroinem a s Oxycontinem. To je americký obchodní název narkotického analgetika oxykodon, který patří do skupiny opinoidů a řadí se k nejčastěji zneužívaným lékům v USA.

Newyorská část Todt Hill proslula spojením s organizovaným zločinem. Ve slavném mafiánském filmu Kmotr režiséra Francise Forda Coppoly tam sídlil i fiktivní boss Don Vito Corleone. Má se za to, že newyorský organizovaný zločin kontrolují celá desetiletí klany Genovesů, Gambinů, Lucchesů, Colombů a Bonannů, píše BBC.

(čtk)