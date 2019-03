Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM varuje před nepromyšlenými zásahy do důchodového systému

Cesta k odstranění rozdílů v penzích žen a mužů zřejmě nebude tak jednoduchá, jak si ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) původně představovala. Navrhovaná opatření, která mají vést k nápravě, by podle analýzy MPSV nejspíš byla v rozporu s Ústavou a pravidly rovného zacházení. Pravděpodobně by se po přijetí musela zas rušit.

Nespravedlnosti považuje ministryně za největší problém českého důchodového systému. Shoda na cestě k odstranění rozdílů v penzích žen a mužů má být proto prvním ze čtyř úkolů nové komise pro spravedlivé důchody. Ta by ho měla začít plnit na svém jednání v pátek, vybírat by měla z návrhů resortu. To navrhuje ve státním důchodovém pilíři pět možností řešení a dvě další mimo něj.

Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení na konci loňska pobíralo 2,41 milionu lidí – 948 000 mužů a 1,46 milionu žen. Senioři dostávali v průměru 13 683 korun, seniorky 11 281 korun.

I když ministryně považovala otázku odstranění rozdílů v penzích žen a mužů za nejjednodušší úkol komise, skutečnost zřejmě bude jiná.

Expert KSČM na důchodovou problematiku, bývalý poslanec a člen několika důchodových komisí Miroslav Opálka zdůraznil, že jednou ze zásad státem garantovaného solidárního prvního pilíře důchodového systému je jednotnost. »Vytváření odlišného režimu pro ženy je z tohoto pohledu problematické, neboť uvnitř systému se přerozděluje jen jedna společná částka z výběru na důchodové pojištění. Plošné řešení by pak nezohledňovalo, že ne všechny ženy měly nízký příjem a ne všechny nízké příjmy byly způsobeny nižšími mzdami,« řekl našemu listu. Svou roli zde podle něj sehrávají i dlouhodobé zkrácené pracovní úvazky, kratší doba pojištění (která se projeví i u vysokoškoláků) a minimální odvody u OSVČ. Navíc ženy v průměru čerpají důchodové dávky déle než muži. »Nepromyšlený zásah může způsobit řadu nových nespravedlnosti, což může následně vést i k aktivitě Ústavního soudu,« vysvětlil Opálka.

Optimální řešení: rekonstrukce dávek

Zřetel se podle něj musí brát i na to, že roste i počet mužů, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, a ani ty nelze z případné bonifikace vylučovat. »Mateřská a rodičovská se počítá do doby důchodového pojištění a pro výpočet důchodů jsou vyloučenou dobou, aby dávku nesnižovaly nulovým příjmem. Jde o velmi citlivé téma, neboť ne všechny děti se v dospělém věku zapojí aktivně do pracovního procesu a tvorby důchodového účtu, respektive HDP v ČR. Je proto žádoucí eliminovat případné zneužívání nových možností a zabránit nerozumnému čerpání kolektivních zdrojů,« zdůraznil Opálka.

Důchody v ČR se skládají ze dvou částí. Pevný díl je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Výše výdělků a odpracovaná doba se pak odrážejí v procentní výměře. Ministerstvo navrhuje jako jednu z variant navýšení pevné částky o určitou sumu za každé vychované dítě. Podle dalšího návrhu by se procentní díl za vychované dítě vynásobil určitým navyšujícím koeficientem. Za dobu rodičovské a péče o děti by se mohly započítávat odvody z fiktivního výdělku. Děti by mohly převést část odvodů či daní do penze svých rodičů. Jednou z pěti variant je i rozdílná valorizace důchodů žen a mužů.

K pětici návrhů přibyly ještě dva mimo základní důchodový pilíř. Ti, kteří pečují o nezletilé děti, by k penzijnímu spoření mohli dostávat zvláštní státní příspěvek. Zavést by se mohla i nová sociální dávka k dorovnání penzí.

Pro komunisty je podle Opálky přijatelný ze změn uvnitř průběžného pilíře pouze návrh na převedení části odvodů či daní dětí do penze rodičů jako určitou bonifikaci. Z návrhů vně průběžného pilíře s jejich podporou může počítat návrh na novou sociální dávku, za optimální by však považovali rekonstrukci stávajících dávek.

Výbušný návrh KSČM

KSČM již do Potůčkovy komise předkládala své návrhy u transferů mezi občany, rodinami a státem. Podle Opálky šlo o sdílený vyměřovací základ po dobu soužití partnerů, kde by se zohledňovaly i domácí práce a eliminoval nízký příjem partnera z důvodu podpory kariéry druhého, což by se promítlo i ve výši výměry důchodů. Druhý návrh směřoval k dobrovolnému transferu části odvodu na důchodové pojištění k navýšení konkrétního důchodů těm, kteří ekonomicky aktivního pracovníka vychovali. A konečně třetí návrh směřoval k tomu, aby bezdětní od určitého věku odváděli do důchodového pojištění větší procento. Opálka si uvědomuje, že jde o výbušný návrh, vzhledem k tomu, že řada mladých chce být bezdětnými a žije tak na úkor stability budoucího průběžného systému, který má zabezpečovat jejich důchod.

»Nelze nespravedlnosti, které vznikly mino důchodový systém, který nezahrnuje jen první pilíř, řešit v jednom solidárním pilíři dalším přerozdělováním peněz na úkor ostatních. To zavádí průlom do jeho jednotnosti a přináší podněty pro soudní tahanice. Stát musí účinněji zabezpečit spravedlivější mzdy a platy mezi muži a ženami a posílit podporu rodin s nezaopatřenými dětmi prostřednictvím smysluplných daňových úlev a státní sociální podpory. Svou roli zde mají i zřizovatelé školských zařízení a další,« zdůraznil Opálka.

Také podle dalších politiků by jednání komise mohlo skončit fiaskem a ministryně by si na tématu srovnávání penzí mužů a žen mohla »vylámat zuby«.

(jad)