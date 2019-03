Odbory pro okamžitý odchod Butefliky

Třináct alžírských odborových svazů odmítlo zahájit dialog s režimem i snahy nově jmenovaného premiéra Núreddína Bedúího vytvořit úřednickou vládu, ve které by kromě představitelů režimu zasedli také zástupci mladší generace politiků a lidé z byznysu.

Odbory požadují odstoupení prezidenta Abdala Azíze Butefliky. Dělníci na největším alžírském plynovém poli v neděli zorganizovali protest proti hlavě státu, o kterém informovala agentura Reuters.

Zástupci oborů uvedli, že odmítli zahájit dialog s režimem, ke kterému je vyzvala vláda. »Nepovedeme jednání s režimem, patříme lidem a lidé řekli 'Ne' režimu,« řekl jeden z vůdců školských odborů Búalem Amora.

Dosavadní alžírský režim z velké většiny vedou veteráni z války za nezávislost na Francii v letech 1954 až 1962 v čele s dvaaosmdesátiletým prezidentem Buteflikou, který je u moci přibližně 20 let.

Premiér Bedúí minulý čtvrtek uvedl, že nejpozději začátkem tohoto týdne vytvoří vládu, která vyjde vstříc požadavkům protestující mládeže, a vyzval opozici k dialogu.

Mnozí Alžířané, kteří se účastní již více než tři týdny trvajících demonstrací, odmítli dílčí ústupek Butefliky, který pod tlakem protestů odvolal své dřívější rozhodnutí znovu kandidovat do funkce prezidenta. Zároveň zrušil blížící se prezidentské volby plánované na 18. dubna do doby, než bude přijata nová ústava. To mezi demonstranty vzbudilo obavy, že u moci zůstane na neurčito. Původně Alžířané demonstrovali proti záměru Butefliky usilovat o další mandát. Při posledních protestech o uplynulém víkendu již požadovali jeho odstoupení a předání moci mladší generaci politiků, kteří dokážou vytvořit pracovní místa a vymýtit korupci. Dělníci na největším alžírském ložisku zemního plynu Hassi R'Mel v neděli uspořádali protest proti prodloužení prezidentského mandátu. Produkce ale nebyla omezena, uvedla státní ropná a plynařská společnost Sonatrach.

Alžírsko je důležitým dodavatelem zemního plynu do Evropy, především pak do Itálie, Španělska a Francie. V zemi působí několik zahraničních firem, jako například BP, Total, Repsol. Produkce zemního plynu neustala ani v 90. letech, kdy se Alžírsko ponořilo do chaosu občanské války mezi vládou a povstaleckými islamisty.

(čtk)