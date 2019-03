Ilustrační FOTO - Pixabay

Obnova lesů po kalamitách stojí peníze

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa po kůrovcové kalamitě.

Před více než rokem se metr krychlový smrkové kulatiny prodával za 2200 korun, v současnosti za méně než 900 korun, řekl včera předseda sdružení František Kučera. Lesníci podle něho nemají peníze na koupi nových sazenic.

Letos mají na dotacích lesníci získat 1,15 miliardy korun, což je proti loňsku dvojnásobek. »Ta částka je absolutně nedostatečná,« uvedl Kučera. Sdružení proto jedná s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o novém dotačním titulu. Celkem by tak lesníci letos mohli získat tři miliardy korun. »Máme příslib ministra. Údajně ministerstvo zemědělství již připravuje nějaké dotační tituly, jak tyto prostředky vlastníkům poskytnout,« řekl Kučera.

Letos alespoň tři miliardy

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Stav lesů je v současnosti označován za nejhorší za posledních 250 let. Dopady sucha a následná kůrovcová kalamita již zasáhly třetinu lesů v ČR.

Sněmovní petiční výbor v únoru vyzval vládu, aby letos uvolnila na pomoc vlastníkům lesů kvůli kůrovcové kalamitě nejméně tři miliardy korun. Signatáři tzv. Lesnické výzvy, která sdružuje vlastníky a správce 75 procent plochy českých lesů i dřevozpracovatele, by prý letos potřebovali pro boj s kůrovcem kolem sedmi až osmi miliard korun.

Kůrovec se z východu republiky rozšířil na Vysočinu i do jižních Čech. Kvůli teplému počasí loňského roku se vývoj kůrovce podle vlastníků lesů zkrátil o dva až tři týdny, a dřevo tak není možné stihnout zpracovat. Jenom v letošním roce odhadl think tank Czech forest, že škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou dosáhnou 30 miliard korun, což je o polovinu více než vloni.

Ohrožené vodní hospodářství

Případné velké odumření stromů kvůli kůrovci může mít dopad na vodní režim, varoval ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Vít Šrámek. Kvůli špatnému stavu lesů se může v ČR podle Šrámka zvětšit vysychání krajiny, vzrostla by také půdní eroze. Řada nepříznivých látek je fixovaná v humusové lesní vrstvě. Pokud se holoseče zalesní, les tyto látky zadrží, pokud ne, mohou se dostat do vod. Kvalita vodních zdrojů by se pak zhoršila.

Působení lesů na koloběh vody je podle Šrámka mnohem výraznější než u travních porostů, zemědělských ekosystémů nebo v městském prostředí. »Budoucnost je nepříjemná,« řekl.

Podle Jana Pokorného z obecně prospěšné společnosti Enki v místech, kde jsou v létě pokosená pole, se teploty v ČR blíží k 50 stupňům Celsia. V lese je v té chvíli kolem 30 stupňů.

Obnova lesa i ve vojenských prostorech

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) letos zalesní na 3500 hektarů lesních porostů v místech, kde stromy v uplynulých letech zničilo sucho, silný vítr nebo kůrovec. Lesníci naplánovali výsadbu více než 23 milionů sazenic, zejména listnatých stromů. Mluvčí VLS Jan Sotona sdělil, že to bude největší zalesňovací akce v devadesátileté historii státního podniku a více než dvě třetiny z celkového počtu sazenic budou vysazeny na jaře, zbytek pak na podzim.

Podle ředitele podniku Petra Krále ve výsadbě budou převažovat listnaté dřeviny jako buk, dub, osika, olše nebo habr. Smrk bude mezi sazenicemi zastoupen jen asi 19 procenty, doplnil Král.

Vojenské lesy už dříve obnovovaly Brdy, které zpustošila vichřice v roce 1941, řešily obnovu lesů po imisních kalamitách v 70. a 80. letech a zalesnění po ničivém orkánu Kyrill z počátku roku 2007. Zalesňovací akci, kterou podnik spustil v těchto dnech, se však v jeho historii podle Krále nic nevyrovná.

(ng)