Školní stávka pro klima. FOTO - wikimedia commons

Stávkou studentů za ochranu klimatu?

Jádrem studentské celosvětové stávky a demonstrace za ochranu klimatu ve stovkách měst asi 80 států měli být středoškolští studenti. Jistě, čím mladší jedinci, tím víc budou sílícími klimatickými změnami postiženi. Hodně zle postiženi.

Hnutí odstartovala šestnáctiletá švédská středoškolačka Greta Thunbergová, která nyní stávkuje už 30. týden v řadě. Na převažující lhostejnost politiků k narůstajícímu rozvratu klimatu na Zemi se prý už nemůže dívat. Má úspěchy na její věk nebývalé: podařilo se jí vystoupit na několika významných světových fórech. Již v prosinci 2018 zorganizovala demonstraci 60 000 osob v Bruselu, která ale narazila na protidemonstraci belgických žlutých vest, které se zformovaly po francouzském vzoru.

Revolta francouzských žlutých vest začala proti záměru francouzského prezidenta Macrona kompenzovat rozsáhlé daňové úlevy největším boháčům zvýšením spotřební daně na ropná paliva, a tím i jejich zdražením, a to prý z důvodu ochrany klimatu. Politika převráceného Janošíka (chudým bere, bohatým dává) naráží nutně na rozhodný odpor. Snaha zdražit ropná paliva narazila na masové protidemonstrace nejen ve Francii a v Belgii, ale také ve zcela odlišném Iránu, Venezuele a dalších státech. Totiž, provádět politiku ochrany klimatu asociálně dobré není, což ale vládnoucím liberálním ekonomům neříká nic.

Šestnáctiletá švédská středoškolačka Greta Thunbergová. FOTO - wikimedia commons

V Česku se tradičně reaguje opožděně. První protest se konal v únoru letošního roku na Malostranském náměstí před Sněmovnou. Sešlo se nás tam s transparenty asi třicet, udělali jsme kruh kolem jediného zde rostoucího stromu. Během asi hodinového protestu se na balkonku Sněmovny objevili tři poslanci. Byli jsme jim lhostejní. Vyšli si na cigáro. Těžké je čekat odpovědnost od lidí, kteří svým zlozvykem opovrhují i vlastním zdravím.

Studentská stávka, byť za klima, je trochu problém. Za mých studentských let jsme se rozhodně nezlobili za možnost vyhnout se vyučování a jít vítat legendárního Fidela Castra. I nepopulární Leonid Brežněv byl v této souvislosti pro mnohé vítaný. Pokud byl na únorovém mítinku v Praze nějaký středoškolský student, určitě byl z některé ekologické »nevládky«. Kdyby se mítink konal v době vyučování, možná by tomu bylo jinak. Ale možná také ne. V Praze se v poslední době konají masové mítinky jen u příležitosti pietních aktů, a to formou cynického šlapání po pietě. Spíš než demokracii to připomíná plíživou fašizaci.

Ožehavá otázka: Co s tím?

Vedle mě stojí dvě mladé, asi třicetileté podnikatelky v oblasti odpadů. Předmět jejich podnikání je pro mě příliš speciální. Že je situace s klimatem zoufalá a že bude podle všeho ještě mnohem hůř, pozná dnes už každý, kdo neztratil soudnost. Ožehavá otázka je, co s tím. Touto základní otázkou je přivádím do rozpaků. »No přece plnit závazky pařížské a katovické konference!« vzpomene si někdo. Je tu malý problém. Závazky pařížské konference obnáší jen asi jednu třetinu potřebného snížení antropogenních emisí skleníkových plynů, původců zhoubného oteplování klimatu. Závazky loňské katovické konference jsou proti závazkům té pařížské z roku 2015 menší, protože odpadl druhý největší emitent skleníkových plynů Spojené státy americké, dále Kanada a některé další státy. Navíc, stejně jako v Paříži, nedošlo ke shodě na jediném nástroji k omezení zhoubných změn klimatu.

Provokuji dál: »Ale Česká republika přijaté závazky plní. Má je tak měkké, že přitom nemusí hnout prstem!« Netvrdím, že nedělá vůbec nic. Konstatuji jen kontroverzní nasazení závazků, jež mají začátek v roce 1995 na konferenci v japonském Kyótu a které za více než dvacet tři let přinesly jen velmi hubené výsledky. Jinak řečeno, Česko by mohlo konat podstatně víc, tím spíš, že má velmi vysoké antropogenní emise skleníkových plynů na obyvatele a rok. Politici a ekonomové nás jistě poučí, že jsme se zbláznili, že nebereme v úvahu silně konkurenční prostředí, tvrdost mezinárodní konkurence. Dodávám, až do hořkého konce, kdy se matka příroda s lidstvem, které zničilo kdejaký ekosystém a nevynechalo ani klíčové globální životodárné ekosystémy planety Země, nemilosrdně vypořádá. Přesně řečeno, ve zhoršujících se přírodních podmínkách se v boji o mizející zdroje lidé pobijí mezi sebou.

Provokativní otázky se mi dál valí v mysl: »Opravdu si někdo soudný myslí, že budou mocní západního světa chránit klima, když všemi možnými způsoby včetně vojenského přepadávání druhých států usilují o světovládu a lidstvo přivedly na pokraj světové jaderné války? A o co se nejčastěji válčí? O ropu! Irák 2003! Libye 2011! Nejnověji Venezuela! Přitom v úhrnu získávání a spalování ropných paliv klima i bez válek o ropu narušuje nejvíc!«

Je pravda, že i mezi nevládními ekology – energetiky dochází k určitému, opožděnému střízlivění. Donedávna se vedla nelítostná válka především proti mírovému využívání jaderné energie, která přímo neprodukuje emise skleníkových plynů vůbec a nepřímo, tj. při své výrobě a výstavbě a při těžbě a zušlechťování jaderného paliva a jeho zneškodňování, jen málo.

Dnes začíná být nejvíc kritizováno uhlí. Má-li ale lidstvo přežít, musí velmi rychle skoncovat s využíváním všech druhů fosilních paliv! Podle mých jistě nedokonalých výpočtů musí skoncovat s využíváním ropných paliv na prvním místě! Děje se tak? Nevšiml jsem si. Pokračující války o ropu mluví o přesném opaku. I nevládními ekology – energetiky tolik vychvalované Německo nejprve ukončuje mírové využívání jaderné energie a prohlubuje tak klimatickou krizi, a až nyní se rozhodlo do dvaceti let ukončit využívání uhlí. O ropě je hluboké ticho a spalování zemního plynu se má zvyšovat.

Tři cesty a co děláme

Fosilní paliva lze nahradit jen třemi cestami:

1. Masivními absolutními úsporami paliv a energie při spotřebě.

2. Podporou těch druhů obnovitelných zdrojů paliv a energie, které lze využívat udržitelně.

3. Mírovým využíváním jaderné energie.

Obecně to asi nikdo nezpochybní, kromě lobbistů. Když to trochu rozvedu a uvedu, že lidstvo musí přestat promrhávat téměř dva biliony amerických dolarů za rok na zbrojení (přes 40 procent připadá na Spojené státy), že bude muset zásadně omezit mohutné plýtvání materiálovými zdroji, zvané nejčastěji jako hmotně konzumní způsob života, že nemůže takzvanou prosperitu táhnout přes zničující hypertrofii silniční dopravy (nestavět dálnice, ale modernizovat železnice a stavět vysokorychlostní tratě), že nelze politikou podpory biopaliv stimulovat ničení tropických deštných pralesů (palmový olej) a orné půdy (kukuřice na bioplyn, řepka olejka na bionaftu), že je nutné skoncovat s křižáckým tažením proti jaderným elektrárnám a spalovnám odpadu, že efektivnost rozvoje nelze posuzovat podle přírodo- a lidožravého indikátoru hrubý domácí produkt a mnohé další, nejspíš mě za to »sežere« kdekdo. »Vždyť pak přijde kdekdo o práci!« budou tvrdit nejspíš i odboráři.

Tedy, věcně nic nebrání zásadnímu zkracování pracovní doby. Problém je jen ve skutečnosti, že v tzv. svobodné demokratické soukromokapitalistické společnosti je radikální zkracování pracovní doby velmi těžko prosaditelné a že v honbě za trochu vyšší mzdou jsou i mnozí pracující připraveni je oželet. S všeobecnou podporou, jakou jsme v socialistickém Československu zažili v souvislosti s přechodem z šesti na pětidenní pracovní týden v roce 1969, nelze počítat.

Zbývá poslední otázka: co jsme pro aktivní (snižování emisí skleníkových plynů) a pasivní (adaptaci na sílící klimatické změny) ochranu klimatu v Česku udělali? Málo, velmi málo. Přitom jsme si nechali polistopadovými vládci transformovat silnou ekonomiku na ekonomiku polokolonie, účastníme se řady neospravedlnitelných válek v cizích zájmech, necháváme se vysávat světovou finanční oligarchií (velký krmelec pro západní firmy), stavíme dálnice, aby byla hypertrofie energeticky náročné silniční dopravy co největší…

Podle webu FridaysForFuture.org se 15. března 2019 uskutečnilo přes 2000 protestů ve 123 zemích. Nejvíce jich hlásí Itálie (235), Francie (216), Německo (199), Švédsko (176) a Británie (151). Stávka českých středoškolských studentů za účinnou ochranu klimatu měla určitý úspěch. V Praze se protestů podle různých odhadů účastnilo 1000–2000 studentů, menší protesty byly i v Brně, Liberci, Rakovníku, Olomouci, Ostravě či Teplicích. Nebylo to mnoho. Ale i tak je dobře, že se protesty konaly.

Jan ZEMAN