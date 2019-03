Při nabídkách levnějších energií obchodníci často klamou spotřebitele

4. One Energy Česká republika a.s.: 500 000 Kč

5. BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.: 300 000 Kč (nabytí právní moci 29. října 2018) Důvod: užití nekalých obchodních praktik Sklízíme hořké plody privatizace Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu (KSČM), stínového ministra průmyslu a obchodu Od doby, kdy u nás s elektřinou obchodují různí překupníci, ta prudce zdražila. Nebylo by lepší vrátit se k jednotnému systému distribuce pod kontrolou státu? KSČM od počátku privatizace usilovala o to, aby zejména síťová odvětví nebyla privatizována. Bohužel dřívější koalice prosadily privatizaci ve všech odvětvích hospodářství a i v distribuci elektrické energie sklízíme hořké plody privatizace. Kvůli privatizaci musely vznikat další úřady – regulační, které sice mohou postihovat nepoctivce, ale zisky z podvodného jednání vysoce převyšují peněžní sankce a nepoctivcům se podvodné chování vyplácí. Jaký vliv na ceny má obchodování elektřiny na burze? ČR v oblasti energetiky není ostrovním státem, a pokud je komodita, jako je elektrická energie, obchodována na burze, je velmi silně ovlivňována cenou v okolních státech. Dominantní je v této oblasti Německo, a zákazníci v ČR tak nesou společně s ostatními zeměmi vysoké náklady na změnu energetické politiky v Německu. To nehovořím o nákladech ochrany rozvodné sítě ČR proti náhlému přetoku velkého množství elektrické energie z větrných elektráren ze severu Německa na jih Německa, tedy ochranu před tzv. blackoutem. Energetici avizují další prudké zdražování elektřiny. V čem je podle vás příčina? Každá výrazná změna v odvětví, jako je energetika, musí přinést rovněž výraznou změnu ceny finálního produktu, kterým je elektrická energie. Jestliže se začíná klást důraz na obnovitelné zdroje, které ale nezajistí stabilitu elektrické sítě, a navíc investice násobně převyšují investice do zdrojů stabilizujících síť v období výpadku větru (nebo naopak výrazného zvýšení větrné energie) a výpadku sluneční energie (noční doba), musí cena energie růst i přesto, že slunce a vítr jsou zadarmo. Připravuje se období tzv. smart energie, a investice do této oblasti rovněž nebudou malé, a to nehovořím o připravovaném využívání obřích baterií, které by mohly zajistit stabilizaci sítě právě v systému smart energie. Ekonomové dle mého názoru by mohli prokázat, že jaderná elektrárna nebo vodní elektrárna je z dlouhodobého hlediska pro zlevnění elektrické energie pro konečné spotřebitele optimální variantou. Do zvýšené spotřeby elektrické energie zcela jistě zasáhne i razantní podpora elektromobility.