Stačí jen boží rozhodnutí

Internet je dobrá věc. Leccos se z něj dozvíš. Před časem mně od jakéhosi »stronga« došla informace o tom, že peníze z Tříkrálové sbírky se zčásti proměnily v několik desítek kartonů nikoli levného vína, a ty se nasměrovaly do jednoho hotelu na Kampě, kde bylo rezervováno patro a připraveny švédské stoly s jídlem. A na vše pochopitelně čekalo nemálo »lepšolidí«, abych použil termín pana Soukupa. Zda je to pravda, nevím. Věřím, že zase jde jen a jen o pomluvu, která má poškodit naši jedině pravou církev a její představitele. Stejně jako většina těch kauz o pedofilii některých prelátů či podřízených kněží. Odmítám i to, co v České televizi na adresu primase českého, kardinála Duky, řekl regionalista Štampach, že v primasově případě jde o »mocenskou deviaci«, a měl na mysli kardinálovu reakci právě na zmíněnou pedofilii.

Zaujalo mě v té souvislosti tvrzení na »aktuálně.cz« na adresu kůrovce, který se nám v českých zemích neplánovaně rozmnožil. Že prý tento »milý brouček« připravil církev, tedy katolickou, o stovky milionů a že ani z Tříkrálové sbírky peníze na kompenzaci škod nestačí. Chudák chudá, jedině pravá církev. A ti komunisti by jí chtěli ještě zdanit náhrady, které jí vláda Nečas-Kalousek přiřkla. Z čeho bude platit třeba mzdy prelátům, když do církevních pokladniček přibývá tak málo a z Tříkrálové sbírky se na všechno nedostává. Lidé jsou skrblíci. Nedokážou pochopit, co takový brouk nadělá škod. Jinak by jedině pravé církvi pomohli. A místo toho řeší nějakou pedofilii, která se týká jen pár kněží a kněžských potentátů. Do toho zmínění komunisté, kteří zas chtějí církev oškubat. Tak, jako tomu bylo po 25. únoru, kdy jí ukradli všechno a neměla pak ani na svíčky, na otop v pastouškách, kam přestěhovali její kněze, a na zaplacení služeb jejich kuchařek.

V minulosti by takoví lidé stanuli před inkvizičními soudy, v jejichž čele stávali bratři dominikáni - jejich členem je ostatně primas Duka, a zpovídali by se ze svého hříchu. Možná i k tomu zase jednou dojde. Protože jinak je trest boží nemůže minout. Stejně by však měl postihnout i ty kůrovce, kteří znehodnocují majetek jedině pravé církve.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM