Svoboda názorů zakázána

Myslím si, že po jednání svého výkonného výboru by se ODS měla zbavit slova »demokratická«, které má ve svém názvu, protože jiné názory než pana Fialy a jeho nejbližších spolupracovníků se v této straně nenosí. Svědčí o tom vyloučení jak ze strany, tak vlastně z poslaneckého klubu Václava Klause ml. Záminkou se stala nepromyšlená slova á la premiér Topolánek. Ten za ně vyloučen ze strany nebyl. Na některá slovní spojení svázaná s minulostí jsme ovšem citliví, i když ne, v případě ODS, na všechna. I v tom bude jistý rozdíl od skutečně demokratických stran. To, co Klaus ml. pronesl od řečnického pultu ve Sněmovně, bylo ovšem opravdu neetické, jenže důvod vyloučení v něm nehledejme. To jen pro veřejnost je třeba zakrýt skutečné důvody. Ve skutečnosti jde především o názorové rozdíly na Evropskou unii, na výběr kandidáta pro senátní volby, na podporu zvolení prezidentem republiky Miloše Zemana, na občasné hlasování ve Sněmovně a ve školském výboru, který Klaus ml. vede, lišící se od ultrapravicového myšlení předsedy Fialy.

Záminka k onomu vyloučení neposlušného poslance se tedy našla. Nic nepomohla Klausova omluva za zmíněný výrok. V jednání ve Sněmovně však Klausovi ml. šlo totiž obyčejně o věc. Proto neváhal, měl-li jiný názor než ODS, nedodržet pokyny fialovců a hlasovat tak, jak to požaduje naše ústava, tedy podle svého svědomí. To ne vždy poslanci Občanské demokratické strany dodržují. Na prvním místě je totiž negativismus proti současné vládní koalici, tolerované při svém vzniku KSČM, a tomu je třeba podřídit vše.

O pravicovosti Václava Klause ml. nelze ovšem pochybovat. Tady skutečný důvod vyloučení opravdu nehledejme. Neposlouchat však takového vůdce, jako je Fiala, se nesmí. To u »demokratické strany« vedené právě zmíněným pánem je smrtelný hřích. Demokracie podle něj a dalších šéfů ODS má totiž své hranice. Jiný názor než zmíněných pánů a dam je zakázán. Je jistě možné dávat druhým lekce z demokracie, ale pokud jde o ně samé, existují jiná pravidla. Svoboda projevu? Ne, platí jen to, co chce vedení. Svoboda myšlení? Ne, ta neodpovídá »hodnotám Občanskodemokratické strany«.

Připomínám v této souvislosti jednu severočeskou radnici, kde se pokoušeli zdejší »ódéesáci« společně s komunisty vládnout, protože v místních podmínkách měli podobné přístupy ke stejným úkolům. Jenže vládnout s komunisty, ač do této strany se po převratu uchýlilo nejvíce bývalých »komunistů«, tedy »převlékačů kabátů«, se přece nesmí. Proto Václav Klaus ml. musel být vyloučen. Demokracie, svoboda projevu, svoboda názorů je totiž u ODS zakázána. A taková strana by chtěla u nás vládnout?

Jiří VÁBR