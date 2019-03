Rovný přístup?!

Život. Něco úžasného, vzácného a neskutečně křehkého. Bohužel 50 lidí o ten svůj přišlo rukou samozvaného vyšinutého teroristy. A mezi lidmi koluje lítost, soustrast, ale bublá i zloba. Celá událost je smutná a zoufalá a zaslouží si soustrast, pietu.

Bohužel u každé podobné události, a že jich je poslední dobou stále víc, se státní činitelé a média začnou předhánět nejen ve vyjádření soustrasti, ale také v hledání viníka. U této události je znám velice dobře. O čem se ale v souvislosti s touto událostí u nás moc nepíše, je, co toho muže k tak hnusnému činu vedlo. Narazila jsem na zajímavý blog mladé ženy - Jitky Moody, která v Austrálii strávila pět let.

Austrálie na rozdíl od Evropy si již před šesti lety zvolila do čela vlády Tonyho Abbotta, který zastavil lodě, co po stovkách a tisících přivážely k australským břehům ilegální migranty. Přesto se demografické křivky začaly měnit. A s nimi i křivky zločinnosti. Tak jako v Evropě či USA, ani v Austrálii nikdo nechce zveřejnit data, která by spojila zločiny s národností. Přesto se občas někdo odvážný najde. V Austrálii existuje statistika z roku 2012. Aby bylo ale vše korektní, asistent policejního komisaře, který data vypracoval, se před jejich zveřejněním upřímně omluvil africkým komunitám v Austrálii »za to, že říká pravdu«. I tenkrát podle policejních statistik Súdánci a Somálci v Austrálii páchali kriminální činy 5krát častěji než zbytek populace. V loňském roce to číslo bylo ještě hrozivější. Především v Melbourne mají obrovské problémy se súdánskými gangy, které dlouhodobě terorizují, páchají vloupání, ozbrojené loupeže nebo násilná přepadení. Podle loňských statistik ze státu Victoria tvoří migranti narození v Súdánu a žijící v Austrálii pouhých 0,15 % populace. Přesto je 57krát větší »šance«, že se dopustí loupeže za použití násilí než u ostatních komunit v Austrálii. Také je 33krát větší pravděpodobnost, že to budou Súdánci, když někde skupinka většinou výrostků bude rozbíjet výlohu, napadat lidi a prát se.

Pod těmito daty byla ale v blogu ještě perlička: »Vloni po zatčení několika výrostků matka jednoho z nich obvinila australskou vládu, že je to její vina, že její syn je nucen stát se členem súdánského kriminálního gangu. Prý že kdyby jí vláda dávala víc peněz na jejích šest dětí, nemusely by její děti páchat zločiny. Pozor, The Guardian v této souvislosti napsal, že Súdánci se v Austrálii necítí bezpečně.«

Ano, očekávám, že budu označena za rasistku, xenofobku a vyvolávačku islámské hysterie. Nehledě na prostá fakta. Co bych chtěla já? Rovný přístup. Je hřích chtít, aby zákony platily pro všechny stejně? Aby vedle práv každý uznával i své povinnosti? Nehledě na původ, barvu, rasu nebo náboženství. Aby zákony i veřejné mínění měřily všem stejně. Každý člověk má stejný dar života, stejnou šanci si život prožít, a měl by mít i stejná práva a POVINNOSTI k jeho hodnotnému naplnění.

Upřímnou soustrast všem, kteří odešli ze světa rukou lidí, kteří si myslí, že oni jsou víc a mají právo…

Helena KOČOVÁ