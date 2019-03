Ilustrační FOTO - Pixabay

EU kvůli brexitu jiná. Jinak, než se čekalo

Dva roky poté, co Británie oficiálně oznámila Evropské unii svůj záměr z bloku odejít, je EU bezpochyby v mnoha ohledech jiná. Nenaplnily se ale scénáře předpokládající rychlou erozi evropského bloku či raketový nástup antiunijních stran v dalších evropských zemích.

Přesto očekávaný odchod tak významné země, jakou Británie bezesporu je, znamená pro EU a její fungování na mnoha úrovních změny. Mnohdy ovšem jiné, než se čekalo.

Poslední vývoj navíc zpochybnil samotné datum brexitu, tedy 29. březen letošního roku. Při variantě dlouhého prodloužení stávající situace by zřejmě dokonce museli britští občané v květnových eurovolbách vybírat své nové europoslance.

Brexitová sága

Na té nejzákladnější úrovni však »brexitová sága« fungování EU neovlivnila, míní nizozemská novinářka a dlouholetá pozorovatelka »Bruselu« z Carnegieho nadace Caroline de Gruyterová. »Unie je právním společenstvím ukotveným v institucích. Způsob, jakým 'evropský systém' reagoval, ukazuje, že tyto instituce jsou solidnější a pevnější, než si mnozí mysleli či přáli,« řekla ČTK. Fakt, že ve dva roky trvajících vyjednáváních s Londýnem dokázalo ostatních 27 zemí Unie postupovat jednotně, podle ní ukazuje schopnost států bránit svůj společný zájem.

»Lidé pořád prorokovali, že se EU zhroutí nebo exploduje. Nestalo se. Unie přežila krizi eura, migrační krizi i brexit prostě proto, že si členské státy její další existenci přejí,« uzavřela de Gruyterová.

Pro členské státy, a to především ty menší, ale britský odchod znamená překreslení politického hřiště. V Radě, kde se ve valné většině případů rozhoduje hlasováním tzv. kvalifikovanou většinou, jim jednoduše ubude britská hlasovací váha. Při takovém hlasování totiž vítězí návrh, který má podporu 55 % členských zemí, jež ovšem dohromady reprezentují 65 % obyvatelstva EU.

Londýn s liberálním - či »severním« - pohledem tak svým dosavadním tradičním spojencům, mezi nimiž často byla i ČR, bude chybět. Připouští to i český velvyslanec při EU Jakub Dürr. »Pro země, jako je Česká republika, to znamená zejména potřebu nacházení nových koalic a ‘přerýsování siločar’ našich vztahů se všemi ostatními kolem jednacího stolu,« řekl ČTK.

Nově bude potřeba najít způsob vyvažování hlasů třeba při rozhodování o věcech souvisejících s obchodní problematikou, jednotným trhem, u debat o míře liberálního přístupu na jednotném trhu služeb, pohybu pracovních sil či kapitálu. Británie, přes svou velmi specifickou pozici ve finančních záležitostech, také v této oblasti sdílela pohled severní části EU, kam názorově stále patří i ČR.

Podle politoložky Agaty Gostyňské-Jakubowské z bruselské pobočky Střediska pro evropskou reformu (CER) se tak ještě před brexitem samotným začal projevovat přesun síly uvnitř Unie směrem ke dvěma velkým zemím, tedy k Francii a Německu. Přesto však tento »franko-německý« motor dalšího prohlubování integrace není podle ní tak silný, jak se na počátku zdálo.

Konkrétním případem, kdy brexit spolupráci ostatních zemí posunul kupředu, je ale například rozjezd trvalé posílené kooperace v obranné oblasti.

Od schovávání se k asertivitě

»Brexit nutí menší země, které se dosud často ukrývaly za britská záda, aby byly více slyšet a byly asertivnější,« míní Gostyňská-Jakubowská. Do budoucna se snaha o větší sebeprosazení menších členských států dá podle ní očekávat ještě intenzivněji. »Britský odchod tak má vlastně na některé členy pozitivní dopad,« myslí si a připomíná situaci Nizozemska.

Na něj sice brexit hospodářsky dopadne, Nizozemsko ale ze situace - jako realistická, rozpočtově odpovědná a hospodářsky liberální země - politicky těží. »Víc a víc států EU se dívá směrem k Haagu a očekává, že vyplní volné místo vytvořené britským odchodem,« podotýká Gostyňská-Jakubowská.

Politologové ale upozorňují také na nynější nejasnou roli Itálie, po britském odchodu papírově třetí nejvýznamnější země EU, jejíž reálná váha je výrazněji menší. Hospodářské problémy a konfrontační politika stávající pravicové vlády z ní totiž dělají na evropských jednáních nepředvídatelného a tedy nepříliš spolehlivého partnera.

V matematice většinového hlasování evropské politiky ale Nizozemci nemohou Brity nikdy zcela nahradit. Ostatně už nyní často hlasovali podobně a tak si země s blízkými názory musí nyní hledat další spojence do počtu. Taková skupina, kam mnohdy patří i ČR, by se tak podle diplomatů mohla v konkrétních případech opírat nejen o tradičně blízké Dánsko, Švédsko či Irsko, ale také o Estonsko a další pobaltské země, Slovensko a v některých situacích také o Portugalsko či Německo.

Další scénáře

A jaké tedy jsou další možné scénáře brexitového vývoje (když britský parlament minulý týden schválil návrh vlády na krátký jednorázový odklad brexitu)?

- Brexit bez dohody: Přestože britská Dolní sněmovna schválila před týdnem poslanecký návrh vylučující brexit bez dohody za všech okolností, podle britského tisku není v moci vlády zabránit neřízenému brexitu a jsou očekávány vlny ministerských demisí. Sněmovna již brexitovou dohodu dvakrát odmítla. Premiérka Theresa Mayová po výsledku hlasování o vyloučení brexitu bez dohody řekla, že není vyřešen zásadní problém, tedy že pokud poslanci chtějí vyloučit brexit bez dohody, musí hlasovat pro dohodu. Stejný názor má i Evropská komise, která vzkázala, že k vyloučení možnosti brexitu bez dohody nestačí hlasovat proti, ale je třeba podpořit dohodu.

- Brexit s dohodou: Mayová měla předložit Dolní sněmovně svou brexitovou dohodu k hlasování potřetí. Tento termín předpokládá i vládní návrh, který britští poslanci schválili. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) poté, co dvakrát dohodu odmítla, by ji mohla podle BBC tentokrát podpořit. Podle BBC by se Mayové mohlo podařit přesvědčit i některé konzervativce.

- Odložení brexitu: Uvádí se krátké jednorázové či dlouhodobější. Kabinet chtěl o odložení termínu z 29. března na 30. června požádat Brusel v případě, že britský parlament brexitovou dohodu schválí.

O případný odklad termínu brexitu stanoveného článkem 50 Lisabonské smlouvy musí Británie požádat ostatní členské státy EU. Jejich zástupci se sejdou na summitu v Bruselu zítra a v pátek.

Podle šéfa EK Jeana-Claudea Junckera pokud Británie požádá o odklad data odchodu, bude muset opustit Unii před volbami do Evropského parlamentu vypsanými na 23.-26. května.

- Druhé britské referendum o EU: Vyžadovalo by odložení brexitu, neboť na jeho uspořádání už není do 29. března dost času. Vláda Mayové další plebiscit několikrát vyloučila. Vypsání dalšího plebiscitu by museli schválit poslanci a v současné době takový scénář podporu většiny v Dolní sněmovně nemá.

Mayová před týdnem jako možné řešení současného patu zmínila vypsání druhého referenda, což by podle ní ale znamenalo, že Británie nakonec z Evropské unie nevystoupí. Pak ale britští poslanci neschválili dodatek k vládnímu návrhu, který kabinet vyzýval k odložení termínu vystoupení Británie z Evropské unie za účelem vypsání nového referenda.

- Předčasné volby: I sama Mayová může dojít k závěru, že předčasné volby by byly nejlepším řešením současné situace. Pokud by s takovým návrhem přišla, musely by jej schválit dvě třetiny poslanců Dolní sněmovny. Volby by se mohly konat nejdříve za 25 pracovních dní. Zatím Mayová toto řešení vylučuje, lídr opozice Corbyn nové volby opakovaně požaduje. Také část britského tisku považuje předčasné volby za nejpravděpodobnější variantu.

- Žádný brexit: Soud EU v prosinci potvrdil, že Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Současná vláda je ale pevně odhodlána dotáhnout brexit do konce.

(rj)