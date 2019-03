Boeing 737 MAX 9. Ilustrační foto - wikimedia commons

Letadla MAX na zemi ještě týdny

Letadla Boeing 737 MAX 8 a 9 nebudou smět do vzduchu ještě nejméně týdny. Uvedli to minulý týden američtí zákonodárci po schůzce s představiteli Federálního úřadu pro letectví (FAA). Zákaz létání bude platit do doby, než technici vyzkouší aktualizovaný software a nahrají ho do všech letadel.

Americký výrobce Boeing doporučil odstavit letadla 737 MAX po celém světě v důsledku nedávné havárie letounu etiopských aerolinií, která podle vyšetřovatelů nesla podobné rysy jako pád stejného typu letounu v Indonésii před bezmála půlrokem.

Francouzský úřad pro bezpečnost civilního letectví (BEA) v pondělí potvrdil jasné podobnosti mezi leteckým neštěstím v Etiopii a tím v Indonésii. Stalo se tak poté, co experti v Paříži prozkoumali data z tzv. černých skříněk etiopského boeingu.

»Během ověřování údajů z palubního zapisovače letových údajů vyšetřovatelé zjistili jasné podobnosti mezi lety Ethiopian Airlines 302 a Lion Air 610, které budou předmětem dalšího zkoumání,« uvedl úřad v komuniké.

Potvrdil tak podle agentury AFP názory, které o den dříve vyjádřila etiopská ministryně dopravy Dagmawita Mogesová. Ta podle listu The Wall Street Journal v neděli řekla, že analýza dat z černých skříněk Boeingu 737 MAX ukazuje jasnou podobnost s havárií letounu téhož typu indonéské společnosti Lion Air.

Podle ČTK byl při obou katastrofách velice podobný úhel náběhu mezi proudem vzduchu a křídlem; tento úhel je zásadní pro vztlak. Společnost Boeing čelí podezření, že za obě tragické havárie během necelého půl roku mohou vadná čidla a chyba softwaru.

(rom)