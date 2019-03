Ilustrační FOTO - Pixabay

Svět pro vyšší zdanění bohatých

Většina lidí ve vyspělých zemích je zastáncem vyššího zdanění bohatých, přičemž ve většině zemí existuje široká podpora budování sociálního státu. Vyplývá to z průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika do něho zahrnuta nebyla.

Ve všech 21 zemích, kde se ankefta uskutečnila, více než polovina dotázaných uvedla, že se vyslovuje pro. Dotaz zněl: »Měla by vláda zdaňovat bohatství více než v současnosti, aby podpořila chudé?« Termín bohatství OECD neupřesnila.

Velké politické téma

Vyšší zdanění movitých lidí se ukázalo být velkým politickým tématem v řadě vyspělých zemí. Zvýšení daní navrhli demokraté ve Spojených státech, ve Francii s tímto požadavkem protestovaly tzv. žluté vesty.

Největší podpory se myšlence vyššího zdanění bohatých dostalo v Portugalsku a Řecku, kde ji podpořilo téměř 80 % dotázaných. Průměr OECD činil 68 %.

Průzkum mezi 22 000 lidí o tom, jak vnímají sociální a ekonomická rizika, zjistil hlubokou nespokojenost s politikou vlád v oblasti sociální péče. Lidé byli obzvláště znepokojeni přístupem ke kvalitní, cenově dostupné dlouhodobé péči o seniory, k bydlení a ke zdravotnickým službám.

Lidé si podle ČTK nemyslí, že by dostávali spravedlivý podíl vzhledem k tomu, jaké prostředky do systému zaplatili. S výjimkou Kanady, Dánska, Norska a Nizozemska si také nemyslí, že by vlády respektovaly jejich názory. Tyto pocity se šíří napříč všemi sociálními skupinami, nejcitelnější jsou mezi vzdělanými lidmi a majetnějšími domácnostmi.

Nejštědřejší Dánsko a Francie

Většina lidí by chtěla, aby jejich vláda dělala víc, což platí pro všechny země kromě Francie a Dánska, jejichž systémy sociálního zabezpečení prý patří k nejštědřejším na světě.

Podle 54 % lidí by nejvyšší prioritu měly mít lepší důchody, následuje zdravotnictví se 48 %, téměř 37 % lidí pak upřednostňuje zaručené základní příjmy.

(rj)