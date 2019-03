Marek Hrubec (nejblíže), předseda Klubu mezinárodní politiky Pavel Pilný a Václav Exner.

Úkolem je vybojovat socialistickou Evropskou unii

Klub mezinárodní politiky spolu s Klubem společenských věd (KSV) uspořádaly v pondělí v podvečer v Praze setkání s filozofem a sociálním vědcem docentem Markem Hrubcem, který promluvil na téma »Evropská unie v multipolárním světě – napětí a spolupráce«.

Diskuse, probíhající ve veřejném prostoru před květnovými volbami do Evropského parlamentu, často nereflektují realitu, která se podle řečníka proměnila. Eurooptimisté, přijímající vše z EU nadšeně, nevnímají neoliberální a byrokratické trendy současných struktur EU. Na druhém konci názorové škály se nacházející euroskeptici vyzývají k opuštění EU a tzv. eurodefétisté se poddávají vývoji. »Ale my 30 let žijeme v globálním světě a jako desetimilionový stát asi samostatně nevyžijeme,« domnívá se Hrubec s tím, že »vrátit se zpět nelze, byl by to návrat do ztraceného světa« a izolovaná Česká republika by se stala snadnou loutkou globálního kapitálu. Správným postojem vnímání evropské integrace a našeho místa v ní je podle něho eurosocialismus. »Naším úkolem je vybojovat socialistickou Evropskou unii.«

Nevzdávat to!

»Pokud máme sílu, měňme mezinárodní instituce. Musíme být jako levice internacionální, v tom spočívá naše síla,« je přesvědčen Hrubec. Náš hlas - míněn hlas ČR, ale i české levice - odpovídá naší velikosti, proto je nutné se spojovat. A znějí-li stesky, že levice v ČR je, jak ukázaly volby, momentálně slabá, pak tomu nesmíme podléhat, neboť »není všem dnům konec«. Hrubec připomněl několik historických momentů, například z doby nacistického protektorátu, kdy se zpočátku zdálo, že je český národ přemožen německým živlem. Přesto se našli stateční, kteří se navzdory všemu aktivně zapojili do odboje proti německým nacistům. Jiným příkladem jsou povstání otroků bojujících proti otroctví. Byť jich byla menšina a šli na jistou smrt. »Dnes vidíme, že to vybojovali, proto je hlavním heslem levice ‚Nevzdávat to!‘.«

Hrubec též poukázal na skutečnost, že Česká republika navzdory všem potížím a rozevírajícím se nůžkám v životní úrovni obyvatel patří jako celek k elitě světa - vzhledem k dosažené míře materiálního bohatství. »Pohybujeme se kolem 40. místa ve světových tabulkách, tedy většina zemí světa je na tom hůře,« upozornil.

Czexit s horšími důsledky než brexit

Stále nastolovanou otázkou jsou důsledky brexitu. Hrubec jej srovnal s možným czexitem, tedy odchodem ČR z EU, s čímž určité síly laborují. Czexit by měl dle něho závažnější následky pro ČR než odchod Velké Británie, země s výjimečným postavením, z EU. Hrubec se také nedomnívá, že by vícerychlostní EU měla být problémem, naopak jednorychlostní Unie by byla nedemokratickou. Možnost vícerychlostní EU je třeba chápat i pozitivně, nadnesl. K této části přednášky podotkl místopředseda KSV Václav Exner, že současná EU »není naší představou« a evropskou integraci je třeba založit na stejných podmínkách pro všechny.

Ve vztazích EU a Číny by podle Hrubce mělo převážit pochopení »říše středu«, jež například aktuálně nabízí účast v rozvoji globálního projektu Nové hedvábné stezky. Ke stále živené kauze firmy Huawei poznamenal, že »stejné odposlouchávací zařízení má americký Apple«.

Žijeme v multipolárním světě, uvedl Hrubec, a EU musí spolupracovat kromě tradičních států také s Ruskem, ČLR a Latinskou Amerikou. I když nadějná levicová éra zemí Latinské Ameriky z let 1999-2016 je pryč a voliči v těchto státech dali přednost nelevicovým politikům, například v Brazílii i fašizujícím, je třeba tento region nadále studovat a udržovat vazby. Pojem populismus, jenž je právě pro Latinskou Ameriku typický, bychom měli chápat neutrálně, tedy bez negativních konotací, jak je typické v Evropě, vysvětlil řečník.

K mladým mají promlouvat mladí

Závěr Hrubcova vystoupení směřoval ke květnovým volbám do EP. Autentická levice by se dle jeho názoru měla obrátit na všechny věkové kategorie voličů, přičemž ke každé nechť promlouvají politici a političky, resp. kandidáti a kandidátky ve věku blízkém těmto voličům. Mladé lidi, kteří používají vlastní specifický jazyk a pohybují se na sociálních sítích (nesledují tiskoviny), je možné přitáhnout k programu autentické levice například prostřednictvím otázek ochrany životního prostředí, navrhl host podvečerního setkání v pražské ulici Politických vězňů 9.

(mh)

FOTO - Haló noviny/Monika HOŘENÍ