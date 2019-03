Ilustrační FOTO - Haló noviny

Průlom? Koalice našla shodu v sociální oblasti

Vládní koalice se na pondělním jednání dohodla na zásadních změnách v sociální oblasti, které ovlivní život v této zemi. Média věnovala největší pozornost dohodě o valorizaci důchodů, ale nejde jen o ně. Koalice našla konečně shodu i na razantním zvýšení rodičovského příspěvku a zálohovaném výživném.

Důchody by se měly od příštího roku zvýšit průměrně o 900 korun. Od ledna se zvýší také rodičovský příspěvek na 300 000 korun z nynějších 220 000 korun, bude to ale platit pouze pro nově narozené děti. Celkový dopad obou opatření zvýší výdaje státního rozpočtu zhruba o 11 miliard korun, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Představitelé ANO a ČSSD se také dohodli na zavedení zálohovaného výživného. Opatření by mělo platit od roku 2021, o jeho detailní podobě ale ještě budou ministerstva jednat. Strany se dohodly, že celkové náklady na zavedení zálohovaného výživného na státní rozpočet nepřesáhnou 1,2 miliardy korun ročně.

Zvýšení důchodů o 900 korun prosazovala ČSSD, podporoval ho i premiér Andrej Babiš (ANO), naproti tomu Schillerová požadovala růst maximálně o 750 korun. Koalice tak v tomto směru vyšla vstříc ČSSD, naopak sociální demokraté neuspěli se svým požadavkem, aby se zvýšení rodičovského příspěvku dotklo i dětí narozených před koncem roku. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček výsledek označil za dobrý kompromis.

Návrh zákon, který růst důchodů upraví, předloží ministerstvo práce vládě do dvou týdnů, uvedla ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Zvýšení o 900 korun, které bude stejné jako v letošním roce, oslabuje zásluhovost a posiluje solidaritu. Víc peněz při valorizaci tedy putuje do pevného dílu, který mají všichni důchodci stejný. Méně se naopak přidává k zásluhové procentní části, v níž se odráží počet odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Růst důchodů bude pro rozpočet znamenat výdaje navíc 7,5 miliardy korun.

U zvýšení rodičovského příspěvku se ANO s ČSSD dohodly na tom, že se bude vztahovat na méně rodin. »Kompromis pro obě strany byl dát to nově narozeným dětem,« řekl Babiš. Schillerová uvedla, že růst příspěvku bude pro rozpočet roku 2020 znamenat zvýšení výdajů zhruba o tři miliardy korun.

Maláčová chtěla, aby se zvýšení týkalo všech dětí do čtyř let bez rozdílu, i těch, jejichž rodiče už na rodičovské dovolené nejsou. V pondělí přiznala, že v této věci ustoupila, včera však uvedla, že požadavek – údajně po stížnostech rodičů – vrátí znovu do hry a pokusí se hnutí ANO ještě přesvědčit.

ANO a ČSSD se dohodly i na zavedení zálohovaného výživného. Do meziresortního připomínkového řízení by se návrh měl dostat v dubnu, vláda by se jím měla zabývat v květnu. Od příštího roku by pak měla platit přísnější pravidla pro vymáhání výživného od neplatičů, podle Maláčové by to mohlo například být zabavení zbrojního průkazu nebo zákaz hraní hazardních her.

O rok později by stát začal vyplácet zálohované výživné. Maláčová uvedla, že by o něj mohly žádat matky s příjmem do výše průměrné mzdy. Podle Schillerové by náklady pro stát neměly překročit 1,2 miliardy korun ročně.

Změny podpoříme, máme však své požadavky

Otázky Haló novin pro stínovou ministryni práce a sociálních věcí KSČM Hanu Aulickou Jírovcovou

Důchody by se měly od příštího roku zvýšit průměrně o 900 korun. Je to dost?

S navýšením důchodů o průměrných 900 korun souhlasíme. Jsme rádi, že koalice našla shodu. K razantnímu zvýšení důchodů sice došlo již loni, jenže těm nejchudším důchodcům bohužel reálně nepomohlo. Důvod je prostý: s vyššími příjmy ztratily často nárok na příspěvek na bydlení, takže ve výsledku zůstali na svém. Teprve nová valorizace od příštího roku jim opravdu pomůže a může trochu zvýšit jejich životní úroveň. Problém je v tom, že lidé s nejnižšími důchody zase dostanou přidáno nejméně. Tuto metodiku valorizace dlouhodobě kritizujeme. Požadujeme valorizaci dvojí, jinou u nižších a jinou u vyšších důchodů.

Co říkáte na uvažované zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 korun, tedy o 80 000 korun? To není málo, ne?

Naštěstí není a jsme za to rádi. Navýšení rodičovského příspěvku podporujeme dlouhodobě. Uvědomme si, že se nezvyšoval dvanáct let. Pomáhá rodičům ze střední třídy zvládnout ten prvotní šok, když se jim s nástupem na rodičovskou dovolenou náhle razantně propadnou příjmy. Co nás však nemile překvapilo, že se koalice dohodla na tom, že se bude toto zvýšení týkat jen nově narozených dětí. My požadujeme, aby ho dostali i ti rodiče, kteří na rodičovské dovolené již ve chvíli přijetí nové právní úpravy budou. Naopak nepodporujeme včera zopakovaný původní návrh ministryně Maláčové, která žádala zpětné doplacení příspěvku i těm rodičům, jimž rodičovská dovolená už skončila. To je nesmysl.

Koalice také našla shodu na zálohovaném výživném. To je důvod k radosti, ne?

Je a není. Velmi mě mrzí, že se projednávání této věci tak vleče. My předložili návrh na zálohované výživné již dávno a byl zadržen v sociálním výboru s tím, že ministerstvo práce a sociálních věcí má jinou představu a připraví návrh vlastní. Když teď poslouchám, jaké parametry koalice dohodla, jsem v rozpacích. Žádný velký rozdíl oproti našemu návrhu tam není. Naprosto zbytečně se otálelo a ztratili jsme spoustu času. Když už se tak stalo, požadujeme, aby se teď proces zrychlil. Věříme, že do konce roku se dá vše stihnout a zálohované výživné by mohlo fungovat od ledna příštího roku, nikoli od ledna 2021, jak se dohodla v pondělí koaliční rada.

Dá se ale čekat tvrdá kritika zprava.

Jistě, já ale podotýkám, že zálohované výživné nemá být výzvou nezodpovědným rodičům, aby na své děti neplatili. Jeho smysl je jiný: ochránit nejzranitelnější děti sociálně nejslabších samoživitelů a vytvořit tlak na ministerstvo spravedlnosti, aby konečně našlo způsob, jak výživné u neplatičů vymáhat. Dnes ten systém nefunguje a ministerstvo spravedlnosti je zatím laxní. Ve chvíli, když bude státu hrozit, že bude platit, se ministerstvo snad konečně rozhýbe.

