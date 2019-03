Budova Generálního štábu v Bělehradě po bombardování NATO. Ilustrační foto - wikimedia commons

Vzpomenou nevinných obětí zvůle NATO

V neděli 24. března od 20.00 hodin se koná pietní připomínka zahájení letecké agrese států NATO proti Srbsku a Černé Hoře. Letos bude tato již tradiční akce o to závažnější, že od bombardování Jugoslávie uplyne právě 20 let (1999).

»Bombardováním Jugoslávie začala série porušování mezinárodního práva ze strany Severoatlantického paktu. Přitom tento pakt si porušil vlastní zakládací listinu, článek 1, který praví, že veškeré spory je třeba řešit mírovou cestou. Srbsko a Černou Horu dlouho představitelé NATO vydírali,« řekl našemu listu k akci předseda pořádajícího spolku Přátelé Srbů na Kosovu Václav Dvořák.

Po této události následovaly »Afghánistány a Iráky... a dnes přituhuje i ve Venezuele,« dodal Dvořák, který považuje také všechny sankce – aktuálně vedené proti Ruské federaci, Venezuele a Íránu – za hrubou agresi. Na otázku, kým je Severoatlantický pakt, Dvořák nezaváhal s odpovědí: »Je to zločinecká organizace. Když jsme do paktu vstupovali, mysleli jsme si, že to posílí naši bezpečnost. Ale dnes?«

Pietní shromáždění, jehož smyslem je připomenout nevinných obětí zvůle západních velmocí, začíná před budovou Velvyslanectví Republiky Srbsko v Praze, v Mostecké ulici na Malé Straně, jen několik metrů od Karlova mostu, a právě ve 20 hodin, protože v tu dobu před dvaceti lety začaly padat první tomahawky a další bomby. Účast přislíbili politici i zástupci občanů – poslanci Jaroslav Foldyna a Václav Klaus ml., spisovatelka Lenka Procházková, mluvčí Spojenectví Práce a Solidarity a představitelka občanské iniciativy Ne základnám Eva Novotná a další řečníci. Organizátoři vyzývají účastníky a účastnice, aby s sebou vzali svíčky.

(mh)