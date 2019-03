Kdyby těch komunistů nebylo, ani holubi by se nemnožili…

Nedávno jsem zaslechl v ČT slova vyslovená jedním z dnešních »pomazaných« jako kritiku opatření týkajícího se propůjčení bytů policistům, že mu tento akt připomíná dobu »domovních důvěrníků«, tedy údajné špiclování těmito našimi spoluobčany.

Dnes, když někdo něčemu nerozumí nebo chce se zbavit jakékoli kritiky, vysloví nesmysl týkající se minulosti. U politiků pravicových stran a populistických Pirátů, kteří se ani v oné »hrůzné předlistopadové době« nenarodili, je to snad povinnost. Asi také nevěděl, jak dál, protože jinak by věděl, že ony »domovní důvěrníky« nikdo nevybíral, ale zvolili jsme si je sami. Sloužili k tomu, aby naše výtky či přání přenesli dál na bytové podniky nebo na své poslance či samotné úředníky národních výborů. Svolávali pravidelně i schůze obyvatel domů, a když se rozbil výtah, urychleně urgovali jeho opravu.

Pan »pomazaný« z televize o tom zřejmě ví málo, anebo neví o ničem. Zaštítiv se něčím »nevyvratitelným« z »komunistické minulosti«, odvrhne jakoukoli kritiku. Chápu to. Za všechno totiž mohou komunisti. Kdyby jich nebylo, ani holubi by se v Českém Brodě nerozmnožili, nikdo by nám nevnucoval telefony Huawei a i marihuana by se už dávno mohla prodávat v tabákových stáncích.

Stejně však se mi zdá, že v našich domech chybí »domovní důvěrník«, protože, když přestane jezdit výtah, jak mi říkal můj kamarád, jenž ve vícepodlažním domě také bydlí, není nikoho, kdo by zavolal opraváře…

Milan ŠPÁS