Dvojí přístup

Jak jsme se minulý týden z rozhovoru pro televizi dozvěděli, ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček v Číně, při své návštěvě, bude jako zřejmě hlavní úkol projednávat nedodržování lidských práv v této zemi. Neopomněl nám zároveň sdělit, že tato problematika patří nadále mezi hlavní politická témata České republiky a jsme - jak měli posluchači televize pochopit - vlajkovou lodí této problematiky. Jeho slova jsme pochopili jako výtku prezidentu Zemanovi a premiéru Babišovi, kteří v Číně byli a nenapomenuli ji za její »potlačování Ujgurů«, »ovládnutí Tibetu« a »jednání s disidenty, kteří nechtějí přece nic jiného, než aby země se konečně demokraticky zamerikanizovala«. Ne, to všechno v jedné větě pan Petříček, prodloužená ruka pana Pocheho, zatím nevyřkl. To jen jako výzva směřuje k Miloši Zemanovi, který nám v Televizi Barrandov sdělil, že do Číny pojede opět za měsíc a bude mít zřejmě jednání s tamním prezidentem.

Vzpomněl jsem si v této souvislosti na ministrovu návštěvu Ukrajiny. O lidských právech tady nemluvil, i když převod banderovských vrahů do kategorie veteránů, tedy v podstatě národních hrdinů, vyvolal ve světě značné znepokojení. Nikoli však na českém ministerstvu zahraničí. Přitom v této zemi jsou lidská práva v Evropě porušována snad nejvíce. Náš ministr však naše »vlajkové téma« přešel. Přitom zmínění veteráni, hrdinové Ukrajiny, porušovali »lidská práva« stejně hrůzně jako němečtí nacisté, a to dokonce bez »nacistických rukaviček«, které měly alespoň budit zdání zrůdné zákonnosti. A dnes jsou na Ukrajině lidská práva porušována dál. Po Majdanu se připravoval zákaz používání ruštiny pro menšinové rusko-krajinské obyvatelstvo, byla vytvořena státní ukrajinská církev, která má vytlačit pravoslavnou, jejíž metropolita tradičně po staletí sídlí v Moskvě, bojůvky oligarchů ovládají mocensky, a dokonce vojensky svá teritoria a odpůrci jsou nemilosrdně potlačováni, komunisté nemají právo kandidovat do parlamentu, protože údajně podporovali svrženého prezidenta Janukovyče, proti východním regionům, jež odmítly svrchovanost Kyjeva, se stále používají zbraně namísto jednání, které by uklidnilo situaci, v ruskojazyčných oblastech, především na Charkovsku a Oděsku si odpůrci kyjevských vládců nemohou být jisti životem, jak známe nejen z Domu odborů v Oděse, atd. Důvodů k tomu, aby ukrajinským představitelům připomněl, že neplní naše »vlajkové téma« dodržování lidských práv, v němž jsme ve světě přece velmocí, měl dost. Nevyužil je.

Na Ukrajině tedy mlčel. Jen »v maskáčích« na místo saka se vydal k bojové linii u Mariupolu. V Číně si možná na sebe navlékne ujgurský nebo tibetský národní kroj a půjde na jednání s čínským ministrem zahraničí. Tak by se zviditelnil víc než u Mariupole, městě ovládaném postbanderovskými bojovníky přišedšími ze západu. Kroj na sebe pochopitelně nenavlékne. Pokud bude chtít Čínu poučovat, těžko však získá nějaké body pro naši republiku, spíše naopak, ale chápu, že mu jde především o sebe. Jinak by mu to pravice neodpustila a on ji, stejně jako celá ČSSD několikrát v období po Listopadu, potřebuje. A chce přece být ještě dlouho ministrem. Stejně jako sociální demokracie si udržet vládní posty.

Otakar ZMÍTKO