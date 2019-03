Nevěřte proradným lhářům

Uplynulou neděli jsem na chvilku zapnul Otázky Václava Moravce. A nestačil jsem se divit. Tolik vlastenců u Moravce svět neviděl. Vím, že liberálové i neoliberálové mají za úkol se hlavně před evropskými volbami brnkat na notu nacionalismu.

Jeden z účastníků pořadu, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, měl slov, kdy se sám označoval za vlastence a obhájce národních zájmů, plná ústa. Přímo tyto politiky a jejich politiku usvědčuje jejich lhaní. Hlavně neoliberální politika klientelistické a mafiánské ODS.

Vzpomněl jsem si na jeden typický příklad. Byl jsem u toho, když Václav Klaus záměrně potopil například holding Aero Vodochody, a. s., který byl výrobcem cvičných proudových letadel a do roku 1989 dodával 66 procent světové produkce těchto cvičných proudových cvičných letadel. Bohužel většinu do SSSR. Když ztratil tyto trhy, byli to právě Klaus, Kočárník a Ježek, kteří odmítli tehdy Aeru Vodochody pomoci a řekli, ať si Aero poradí samo, že potom beze všeho dají státní záruky na rozjetí výroby. Tehdejší velmi oblíbený ředitel Aera Ing. Zdeněk Chalupník nejenže sehnal zakázky v obrovských objemech (odhadovalo se tehdy, že kontrakt zajistí práci na 40 let dopředu), ale také si ve fabrice dokázal udržet odborníky a specialisty a začal vyvíjet další typy proudových cvičných letounů L-59 a L-139.

Jenže to nezapadalo do konceptu obchodní strategie především USA. A tak celý projekt pánové v čele s Klausem potopili tím, že kategoricky odmítli dodržet svůj slib a dát záruky na tuto obrovskou zakázku, aby Aero mohlo začít plnit již podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí a rozjet výrobu, včetně dodávek, jako je vystavění továren na opravu letadel, dodávky náhradních dílů a školení pilotů. Jmenovaný generální ředitel byl pod tak obrovským tlakem, že raději funkci vzdal a Aero záhy padlo do rukou, tuším, že jedné z dceřiných firem General Motors. Korporace General Motors celý program utlumila, od kontraktů odstoupila a žádné nové neobstarala, a nakonec Aero Vodochody dál přeprodala.

A to je jen jeden jediný příklad. Podobných vám uvedu tuny. Neoliberální pravice v čele s ODS tento stát připravila o národní suverenitu a teď si hraje na vlastence a ochránce národních zájmů. A proto nevěřte proradným lhářům! Tito proradní lháři nikdy nebudou jednat v národním zájmu, ale jen pro své vlastní zájmy.

Roman BLAŠKO