Dohoda o mzdách ve Škodě Auto se blíží

Odbory automobilky Škoda Auto letos žádají přidat na mzdách ve všech tarifních třídách pevnou částku, nikoli procentuální jako vloni.

Mladoboleslavská automobilka patří k největším zaměstnavatelům v Česku, v ČR má skoro 33 000 kmenových zaměstnanců. Člen představenstva pro lidské zdroje Bohdan Wojnar na tiskové konferenci uvedl, že Škoda zvýšila v loňském roce v Česku průměrný výdělek výrobních zaměstnanců o 14 procent na 46 357 Kč. Za poslední dva roky jde o navýšení o čtvrtinu.

Pevnou částku chtějí odbory přidat poprvé. Podle odborového předáka Jaroslava Povšíka je »vysněnou částkou« růst mezd o 4000 korun na jednoho zaměstnance měsíčně. Pevná částka představuje rozdílný procentuální nárůst v různých tarifních třídách, v nejnižší platové třídě by byl tedy procentuální růst nejvyšší, podle Povšíka by se dalo mluvit v této kategorii až o 15 procentech. Je ale pravděpodobné, že růstu o 4000 korun odbory nedosáhnou. Odbory mají stanovenu také nejnižší částku, kterou nechtějí prolomit.

»Jsme v pátém kole, blíží se vypršení (loňské kolektivní smlouvy), děláme jen čisté tarifní vyjednávání. Neprovokuji v současné době tu sílu, snažím se udělat konzervativní jednání se slušným výsledkem, který bude nižší, než byl loni, to je jednoznačné, ale bude dobrý v rámci České republiky,« řekl Povšík.

Podle Povšíka se snaží odbory s firmou dohodnout, na úterním jednání podle něj nastalo velké sblížení stanovisek. O výsledcích tohoto jednání Povšík bude informovat podnikovou radu, pokud stanoviska přijme, je dohoda do konce března reálná. Potvrzuje to i člen představenstva Wojnar. »Myslím, že jsme se opravdu posunuli a že ta debata probíhá věcně, v klidu, že odbory vnímají, co se děje ve světě, velice dobře rozumí tomu, že co jsme měli loni, se nedá každý rok tak jednoduše opakovat,« řekl Wojnar.

Povšík zopakoval, že odbory jsou v případě nedohody připraveny použít všechny zákonné nástroje, počítají například s vypovězením dohody o pátečních nočních směnách. »Samozřejmě je pětidenní stávka v rezervě, kdyby se to nepovedlo, tak do toho jdeme. My víme, že pětidenní stávka stačí k paralyzování celé České republiky,« uvedl Povšík.

Poslední dohodu o růstu mezd firma s odbory uzavřela loni v dubnu.

Již před koncem loňského roku se odborům povedlo vyjednat například pracovní dobu na rok 2019 nebo vánoční bonusy. Automobilka v loňském roce zaměstnancům vyplatila na bonusech v součtu průměrně kolem 100 000 korun hrubého, dalších 19 000 korun zaměstnanci dostali v jednorázových platbách, bylo to 7000 korun na jaře a vyjednaných 12 000 Kč v prosinci.

Škoda Auto vloni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

(ng)