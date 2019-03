Ilustrační FOTO - Haló noviny

Krátce ze Senátu

Senát odmítl záměr EK rozhodovat o daních většinově

Senát včera podpořil odmítavý postoj české vlády k návrhu Evropské komise, aby rozhodnutí o daňových záležitostech na úrovni Evropské unie byla přijímána většinově, nikoliv už jednomyslně.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) negativní stanovisko zdůvodnila mimo jiné tím, že ČR by tak mohla být přinucena k některým daňovým změnám, které by pro ni byly nevýhodné. Horní komora poté označila změnu způsobu rozhodování o daňových pravidlech za »nepřijatelné riziko«. »Senát preferuje zachování jednomyslnosti při rozhodování v oblasti daní a doporučuje vyjádřit nesouhlas se změnou rozhodovacích postupů v Radě EU v daňové politice z jednomyslného rozhodování na rozhodování kvalifikovanou většinou,« uvádí se ve stanovisku.

Proti odmítnutí se postavili předseda senátního evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) a šéf ústavní komise Jiří Dienstbier (ČSSD). Podle něj je zavedení většinového rozhodování jediná možnost, jak zajistit financování veřejných rozpočtů a jak omezit daňové odvody firem, které působí v ČR, do zemí z nižším zdaněním příjmů.

Schillerová uvedla, že ČR by se v případě změny vzdala části své daňové politiky ve prospěch Bruselu. EK zdůvodnila změnu tím, že by umožnila větší akceschopnost a rychlejší přijímání změn např. v boji s daňovými úniky či podvody. Přesun k většinovému rozhodování by prý nastal v několika fázích do roku 2025. O změně měl podle Evropské komise rozhodnout summit EU.

Návrh na rozšíření kontrol se vrací do Sněmovny

Vládní novela zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, která má rozšířit kontroly na dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a Správu železniční dopravní cesty, se vrací do Sněmovny.

Senátoři v ní chtějí zachovat sumarizační působnost krajů při zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol obcí na svém území.

Novela reaguje na směrnici EU, která požaduje zavést systém řízení a kontroly veřejných financí u všech subjektů veřejné správy. Novela rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které zákon o finanční kontrole dopadá. Orgánem veřejné správy je podle ní nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Podle senátního hospodářského výboru shrnují podle dosavadního zákona krajské úřady údaje o finančních kontrolách v obcích na svém území a nyní by jim tato povinnost odpadla. Pro obce je prý pohodlnější, pokud komunikují s krajským úředníkem, a nikoli přímo s ministerstvem financí.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) naopak uvedla, že kraje s touto změnou souhlasí. Všechny kraje to podle ní považují za zjednodušení administrativy.

Vláda má souhlas k podpoře opatření k brexitu

Česká republika bude moci podpořit v Evropské radě návrh, který by měl řešit dopady na rozpočet EU v případě odchodu Británie z unie bez dohody. Po Sněmovně udělil české vládě předběžný souhlas k hlasování o příslušném nařízení také Senát.

Nařízení připravila Evropská komise a týká se především vzájemných finančních závazků. Horní komora požádala kabinet, aby si od ní vyžádal nový předběžný souhlas, pokud by se návrh ještě měnil.

Předběžný souhlas Sněmovny a Senátu s návrhem vyžadují jednací řády obou parlamentních komor. Návrh nařízení reaguje na situaci, kdy by při brexitu bez dohody neexistovala právně závazná ujednání o rozpočtových vztazích mezi unií a Spojeným královstvím.

Návrh nařízení dočasně zachovává možnost Británie a tamních příjemců peněz účastnit se programů tak, jako kdyby Británie zůstala členem EU. Podmínkou bude závazek Británie nadále přispívat do rozpočtu unie na rok 2019 a umožnit pokračování kontrol a auditů unijních peněz. Vláda v materiálu píše, že z pohledu ČR je klíčové, aby Británie v co nejvyšší míře dostála svým finančním závazkům z dob svého členství.

Británie by měla opustit Evropskou unii 29. března. Vývoj ale není úplně jasný, britská vláda patrně požádá o krátký odklad brexitu.

Gerloch ústavním soudcem nebude

Prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch nebude ústavním soudcem. Senátoři jeho kandidaturu v tajných volbách neschválili. Gerloch obdržel pouze 19 ze 64 odevzdaných hlasů.

Nesouhlas s Gerlochem vyjádřili třeba lidovečtí senátoři, později se k nim připojili zástupci TOP 09. V podpoře Gerlochovy kandidatury se už minulý týden neshodly senátní výbory - zatímco ústavně-právní ji doporučil, výbor pro lidská práva odmítl.

Prezident Miloš Zeman tak bude muset navrhnout Senátu nového kandidáta. Nový ústavní soudce má nahradit Jana Musila, který koncem ledna Ústavní soud opustil ze zdravotních důvodů.

Třiašedesátiletý ústavní právník Gerloch je prorektorem Karlovy univerzity pro akademické kvalifikace. V letech 2006 až 2014 byl děkanem Právnické fakulty UK. Loni neúspěšně kandidoval do Senátu jako nezávislý v Praze 12. Tři desítky let působí v advokacii, jako advokát vystupoval i u Ústavního soudu ve zhruba dvou desítkách případů.

(jad)