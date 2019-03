Ilustrační FOTO - Pixabay

Slováci stárnou

Slovensko loni zaznamenalo nejnižší přirozený přírůstek obyvatel od roku 2015, populace země stoupla i kvůli zahraniční migraci. Vyplývá to z údajů slovenského statistického úřadu.

Poprvé za poslední tři roky se na růstu počtu obyvatel země pod Tatrami více než polovinou podílela zahraniční migrace - SR tak loni získala 3955 osob. Přirozený přírůstek obyvatel, což je rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých, dosáhl 3346 lidí. V závěru loňska mělo Slovensko 5,45 milionu obyvatel, tedy nejvíce od vzniku státu v roce 1993. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7301 osob. Populace Slovenska v posledních letech stárne. Už v roce 2015 průměrný věk obyvatelstva poprvé překročil hranici 40 let. Tento vývoj souvisí hlavně s tím, že důchodového věku dosáhly početné populační ročníky poválečného babyboomu a že dříve v zemi výrazně klesla porodnost. Podle dřívějších odhadů by se Slovensko mělo postupně zařadit v EU mezi státy s nejstarší populací.

V ČR se ještě předloni počet obyvatel zvýšil zhruba o 31 000 na 10,61 milionu lidí. Hranice 10,6 milionu lidí byla naposledy zaznamenána na konci 2. světové války. Zahraniční migrací přibylo více než 28 000 lidí, tedy nejvíce od roku 2010. Více lidí se také narodilo, než zemřelo.

(čtk)