Slávistky remizovaly s Bayernem

Fotbalistky Slavie překvapivě remizovaly v úvodním čtvrtfinále Ligy mistryň s Bayernem Mnichov 1:1. Favorit šel v Edenu v 62. minutě do vedení, ale o deset minut později srovnala dalekonosnou ranou Kateřina Svitková. Odveta se hraje v Německu za týden.

Bayern, v jehož sestavě chyběla kvůli zranění česká útočnice Lucie Voňková, od začátku více držel míč, ale Pražanky před rekordní návštěvou na ženský zápas 6822 diváků v Edenu dobře bránily.

Do první velké šance pustily slávistky favorita až po hodině hry, kdy se blýskla brankářka Votíková. V 62. minutě už ani ona nestačila na zakončení Rolföové, která po centru pohodlně uklidila míč do sítě.

V 72. minutě však z více než 30 metrů napřáhla čerstvá vítězka ankety o nejlepší českou fotbalistku loňského roku Svitková a střelou pod břevno v den svých 23. narozenin srovnala. V závěru Mnichovanky mocně tlačily, ale dvakrát ve vyložené šanci mířily mimo.

»Když jsem viděla, jak jde ke mně míč, ihned jsem se rozhodla, že vystřelím. Bayern hodně útočil, ale my jsme dobře bránily. Udržely jsme šance na postup,« řekla pro UEFA Svitková. »Nikdy bych nečekala, že přijde tolik lidí. Byla jsem z toho dojatá, tenhle den si budu pamatovat navždy,« dodala.

Slávistky na třetí pokus usilují o premiérový postup do semifinále. Loni ve čtvrtfinále svěřenkyně trenéra Pavla Medynského vypadly s jiným německým celkem Wolfsburgem, v roce 2016 pak mezi nejlepšími osmi týmy nestačily na Lyon.

»Je to poločas. Holky tam to srdce nechaly, dnes to odmakaly. Jsem hrozně rád, že jsme se takhle prezentovali. Přišlo skvělých skoro sedm tisíc diváků, já jim za to moc děkuji, že si našli cestu. Doufám, že nás podpoří i do odvety, je to padesát na padesát,« uvedl Medynský.

Slavia Praha - Bayern Mnichov 1:1 (0:0)

Branky: 72. Svitková - 62. Rolföová.

Sestava Slavie: Votíková - Bartoňová (81. Dědinová), Bartovičová, Hasanbegovičová, Sjömanová - Dubcová - Divišová (74. Veselá), Svitková, Szewieczková, Chlastáková (74. Černá) - Herndonová. Trenér: Medynský.

(red)