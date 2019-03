Ani dnes by neměla být arbitrem

Poslankyně Němcová se nám zase představila jako arbitr spravedlnosti a politické kultury. V minulých dnech se vícekrát opět objevila v této roli na obrazovce. Přes kultivovaný vnější projev z ní čišela nenávist. Šlo o tzv. církevní restituce, podruhé o Vondráčkovo hraní na kytaru apod., naposledy pak o provinění už bývalého spoluposlance ODS Václava Klause ml.

Měli jsme jí věřit, že ona by se nikdy nějaké »levárny« a něčeho, co by urazilo city našich spoluobčanů, nedopustila. Bývalá předsedkyně Sněmovny a kandidátka na premiérku, čemuž naštěstí zabránil prezident Zeman, má přece nejvíce práva ze všech se k věci vyjádřit. Tak si to alespoň myslí. Je přece »paní Čistá«. Nezapomněl jsem, že toto slovo svého času bylo spojováno s předsedou ODS Nečasem a po čase se ukázalo, že tento pán měl hříchů více než kdokoli jiný a s nějakou »čistotou« si hlavu nelámal a svou stranu ke konci své předsednické kariéry málem úplně zničil. To, že se zachránila, nezajistil současný předseda Fiala, ale stále ještě povědomá věrnost občanskodemokratických voličů »otci zakladateli«, tedy Václavu Klausovi st. Nyní byl jeho syn vyloučen ze strany. Tomu se ovšem říká »neúcta k samotnému exprezidentovi«. Ale to jistě není naše věc, protože nikdy ideály pana Klause st. jsme nesdíleli a dodnes na své kůži cítíme důsledky jeho politiky, jež vedla k rozkradení republiky.

Paní poslankyně Němcová, ta »čistá mezi čistými«, však je jen zdánlivě »čistou«. Nejen kvůli tomu, jak radikálně podporovala tzv. církevní restituce, jinak dar především římskokatolické církvi - a to z majetku nás všech. Vzpomínáte? »To, co se ukradlo, se musí vrátit« a »komunisté, kteří majetek ukradli, by měli nyní mlčet«. O tom, kdo kdy co ukradl, by se mohly vést dlouhé diskuse. Třeba i o tom, komu co bylo pronajato, propůjčeno k užívání, přestože ani »zlatku« do získání využívaného majetku nevložil, anebo o tom, co si vlastně církev přivlastnila po porážce českých stavů. Ale to všechno už bylo vysloveno, jen to takoví »čistí«, jako je poslankyně Němcová, nechtějí slyšet. Odmítnout, nediskutovat, nevzít na vědomí, co se stalo v minulosti, je přece výhodnější přístup.

Paní Němcová sama sebe staví do role ochránkyně spravedlnosti a politické kultury, je »paní Čistou«. Jenže vzpomínám na to, jak v době své předsednické funkce v Poslanecké sněmovně pro soukromé cesty svého syna propůjčila své služební sněmovní auto. Když někam potřebovala jet, prý si objednala jiný vůz ze sněmovních garáží. Tak vlastně rodina zneužívala její postavení. Nevím, proč tak činila, když údajně měli v rodině i své osobní auto. Možná proto, že chtěla jen něčím přilepšit do rodinného rozpočtu, když knihkupectví na Vysočině nevynášelo podle propočtů a plat předsedkyně Sněmovny »je tak malý«.

Možná. Těžko říct. Jisté je, že přízvisko »paní Čistá« jí nepatří a ani dnes by se neměla pokoušet být arbitrem spravedlnosti a politické kultury.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice