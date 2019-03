Umělá »inteligence«

Technologie jdou neuvěřitelným tempem, pro mnoho lidí až nepředstavitelným, dopředu, včetně takzvané umělé inteligence. A velmi dobře chápu, proč se to mnohým zdá děsivé, mnozí to naopak velmi vítají, i v tomto je svět rozdělený.

V této souvislosti jsem narazil na velmi zajímavou studii/průzkum z dílny Center for the governance of change. Podle ní se především většina Evropanů obává, že roboti převezmou jejich práci. Není se co divit, však se tak už mnohdy děje a na lidi často zbývá jen ta »podřadnější«, kterou se nechce dělat tomu, kdo nemusí – upozorňuji, že průzkum byl tvořen v zemích západní Evropy, kde nezbytnost práce není až taková.

Je pak vcelku jasné, že až 70 procent Evropanů by rádo, aby stát technologický pokrok a automatizaci reguloval, byť to lze v globalizovaném světě asi dost těžko. Dovedu si představit akorát další odliv firem do zemí třetího světa, však, jak se říká, pokrok nezastavíš – a to ať už má dopady jakékoliv.

Na studii mne ale nejvíce zaujalo to, že celých 25 procent občanů nejen, že technologický pokrok vítá, ale uvítali by také, kdyby jim přímo umělá inteligence vládla, konkrétně, aby umělá inteligence prováděla důležitá rozhodnutí ohledně chodu jejich země (v Holandsku je to dokonce 41 %).

Zajímavá to myšlenka a mnohde se ani nedivím, obzvláště to, co se děje ve státech na západ od nás či spíše na úrovni celé Evropské unie, by si opravdu zasloužilo nějakou tu inteligenci, třebas i umělou. To u nás, to jsme už dobu dokonce předběhli a jsme nejméně na půli cesty. Minimálně takoví politici Pirátů (kteří by to jistě uvítali) či ODS, TOP 09 a mnoho ze sociálních demokratů, se tam už totiž částečně dostali. Tedy nemluvím ale rozhodně o žádné inteligenci, leč ta umělotina je na nich silně znát.

Tomáš CINKA