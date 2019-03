Ilustrační FOTO - Pixabay

Lesníci budou mít v boji s kůrovcem volnější ruce

Lesníci a vlastníci lesů budou mít volnější ruce v boji s kůrovcovou kalamitou, rybáři můžou počítat s náhradou za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni. Umožňují to poslanecké novely – lesního zákona a zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, které schválil Senát. Normy nyní dostane k podpisu prezident.

Schválení novel Senátem přivítal místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik (KSČM), který je pod oběma podepsaný. »Je to výborná zpráva, lesníci a vlastníci lesů budou mít teď volnější ruce v boji s kůrovcovou kalamitou,« řekl našemu listu ohledně novely lesního zákona. Podle ní bude moci ministerstvo zemědělství kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly těžby dřeva a zalesňování. Vlastníci lesů budou moci na základě mimořádných opatření odložit protikůrovcová opatření v lokalitách, kde by již kvůli kalamitě nebyla efektivní. Těžbu by pak mohli soustředit do míst, která ještě lze zachránit. Nemusely by se tak těžit suché stromy, ze kterých již hmyz vylétl. Výjimky by mohly platit pro zalesňování holin kvůli nedostatku sazenic. O nezbytných opatřeních bude moci ministerstvo rozhodnout v případě kalamit v lesích na území nejméně dvou krajů. Chemická opatření proti kůrovci mají být prováděna na skládkách vytěženého dřeva, nikoli v lesích.

Podle Kováčika jde o jedno z účinných opatření, jak vlastníkům lesa pomoci situaci řešit. Kvůli plošnosti kalamity požádal Sněmovnu, aby umožnila přijetí novely už v prvním čtení. »Tak, aby vlastníci lesa mohli okamžitě to, co je již zničeno a kde brouk už není, nechat stát a věnovat se tomu, co se dá ještě zachránit pro ekonomiku,« prohlásil ve Sněmovně. Doufal, že stejně budou postupovat i senátoři, což se také stalo. Nyní Kováčik věří, že rovněž prezident Zeman novelu podepíše bez zbytečného odkladu. »S nástupem jara totiž hrozí, že vylítne další generace kůrovce dříve, než se stačí zasáhnout, proto také byla novela projednávána ve zrychleném schvalování, aby se lesákům otevřela možnost v mimořádné situaci použít i mimořádné prostředky,« dodal Kováčik.

Novela má nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Mohlo by se tak stát ještě před koncem března, a tedy před očekávaným zvýšením výskytu lýkožrouta smrkového. »Chceme být rychlejší než brouk,« uvedl k tomu místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer (ODS).

ČR se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

Náhrada za škody způsobené kormorány

Podle novely zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dostanou rybáři náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni. Poslanci v novele navrhují, aby rybáři dostali odškodnění za loňský, letošní a příští rok. Předloha by měla opravit dřívější novelu, která zaváděla náhrady pro stejné tříleté období. Rybáři ale peníze nedostali, protože ministerstvo financí odmítlo náhrady proplácet kvůli nejasným pasážím platné novely. Předkladatelé proto navrhli, aby se zákon výslovně vztahoval v letech 2018, 2019 a 2020 i na škody způsobené kormoránem velkým. Za loňský a letošní rok by rybáři mohli stejně jako podle platné novely dostat stoprocentní kompenzaci prokázané škody, za příští rok osmdesátiprocentní.

»Je to opatření, které umožní rybářům účinněji dosáhnout kompenzace škody, kterou jim způsobí ať už zvláště chráněné druhy živočichů nebo v tomto případě přemnožené druhy živočichů, které vypadly ze seznamu zvláště chráněných druhů. Jde o to, aby ke kompenzaci došlo bez toho, že by se krajský úřad, který ty peníze distribuuje, vystavil riziku, že je bude distribuovat bez právního důvodu,« vysvětlil Kováčik.

Návrh vychází podle předkladatelů z předpokladu, že se podaří postupně omezit početní stavy kormorána velkého, který je podle nich v souvislosti s někdejší ochranou přemnožen. V ČR jsou těchto ptáků řádově desetitisíce a škody dosahují asi 1,5 kilogramu ryb na jednoho jedince denně.

Stát přestal rybářům poskytovat odškodnění za škody způsobené kormorány zhruba před šesti lety. Kormorán velký tehdy vypadl ze seznamu zvláště chráněných živočichů. Rozpočtové dopady autoři nynější předlohy nevyčíslili. Uvedli jen, že před sedmi lety stát vyplatil rybářům asi 41 milionů korun, přičemž nyní by měla být úroveň náhrad obdobná.

(jad)